Политика

Токаев вручил госнаграды некоторым казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 16:22 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 марта 2026 года, вручил государственные награды ряду граждан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Акорды и предоставили фотографии с торжественного награждения.

Среди тех, кто из рук президента получил награды присутствуют председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Олжас Бектенов, государственный советник Ерлан Карин, генеральный прокурор Берик Асылов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, глава Министерства внутренних дел (МВД) Ержан Саденов, начальник Службы государственной охраны РК Сакен Исабеков и другие.

Президент подписал указ о реализации новой Конституции

Немного ранее в Акорде по завершении процедуры подписания новой Конституции Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к собравшимся с речью и поблагодарил казахстанцев.

Анастасия Московчук
