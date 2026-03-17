Токаев вручил госнаграды некоторым казахстанцам
Об этом рассказали в пресс-службе Акорды и предоставили фотографии с торжественного награждения.
Среди тех, кто из рук президента получил награды присутствуют председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Олжас Бектенов, государственный советник Ерлан Карин, генеральный прокурор Берик Асылов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, глава Министерства внутренних дел (МВД) Ержан Саденов, начальник Службы государственной охраны РК Сакен Исабеков и другие.
Немного ранее в Акорде по завершении процедуры подписания новой Конституции Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к собравшимся с речью и поблагодарил казахстанцев.