Токаев обратился к президенту Вьетнама
Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Вьетнама, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на должность президента страны.
"Ваша победа на выборах подтверждает высокий уровень поддержки обществом ваших стратегических инициатив, направленных на политическое и экономическое развитие Вьетнама, защиту его национальных интересов на международной арене. Уверен, что под вашим мудрым руководством страна добьется новых впечатляющих успехов", – говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных партнеров Казахстана в Азии, и выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства во благо народов двух стран.
1 апреля 2026 года глава государства принял посла Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Файсала Аль-Кахтани и передал приветствия и наилучшие пожелания королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и наследному принцу – премьер-министру Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.
Читайте также
