Токаев обратился к президенту Вьетнама

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на должность президента страны.

"Ваша победа на выборах подтверждает высокий уровень поддержки обществом ваших стратегических инициатив, направленных на политическое и экономическое развитие Вьетнама, защиту его национальных интересов на международной арене. Уверен, что под вашим мудрым руководством страна добьется новых впечатляющих успехов", – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных партнеров Казахстана в Азии, и выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства во благо народов двух стран.

1 апреля 2026 года глава государства принял посла Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Файсала Аль-Кахтани и передал приветствия и наилучшие пожелания королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и наследному принцу – премьер-министру Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.