Токаев высказался о прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке

Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира, сообщает Zakon.kz.

Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.

Глава нашего государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.

США приостанавливают "бомбардировки и нападения на Иран" на две недели после консультаций с Пакистаном при условии того, что на этот же срок будет обеспечен беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Токаев обратился к президенту Вьетнама.