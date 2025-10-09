Токаев высказался о прекращении огня в секторе Газа
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте, сообщает Zakon.kz.
По данным Акорды, глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, какой документ подписали по итогам саммита Организации тюркских государств.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript