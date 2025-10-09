Токаев высказался о прекращении огня в секторе Газа

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке. Ранее стало известно, какой документ подписали по итогам саммита Организации тюркских государств.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: