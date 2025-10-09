#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев высказался о прекращении огня в секторе Газа

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 07:58 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, какой документ подписали по итогам саммита Организации тюркских государств.

Аксинья Титова
Читайте также
В Израиле одобрили соглашение о прекращении огня в секторе Газа
10:42, 18 января 2025
В Израиле одобрили соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа
05:46, 01 июня 2024
Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа
И не ждите: Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет
07:28, 07 ноября 2023
И не ждите: Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет
