Казахстан ратифицирует соглашение СНГ по обмену данными радиационной обстановки
Депутаты Сената 9 апреля 2026 года ратифицировали соглашение государств СНГ по обмену данными мониторинга радиационной обстановки, передает корреспондент Zakon.kz.
Отмечается, что соглашение направлено на повышение эффективности взаимодействия и обеспечение ядерной и радиационной безопасности путем обмена, анализа и прогнозирования данных мониторинга радиационной обстановки.
В рамках информационного взаимодействия и обмена данными уполномоченные органы сторон обеспечивают:
- систематический обмен данными мониторинга;
- достоверность передаваемой информации;
- заблаговременное оповещение о невозможности передачи информации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;
- использование полученной информации исключительно в рамках данного соглашения.
"Вместе с тем соглашение применяется только к данным государственной системы мониторинга радиационной обстановки и не распространяется на данные радиационного мониторинга объектов использования атомной энергии. Кроме того, разрабатывается единый порядок обмена данными, утверждаемый Комиссией государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Единый порядок включает перечень, форматы, сроки архивирования и регламент передаваемой информации о параметрах радиационной обстановки, а также контактную информацию уполномоченных органов участников соглашения", – говорится в заключении к документу.
Ранее депутаты Сената ратифицировали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства и передачи "зеленой" энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.
