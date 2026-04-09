Политика

Казахстан ратифицирует соглашение СНГ по обмену данными радиационной обстановки

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 10:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 9 апреля 2026 года ратифицировали соглашение государств СНГ по обмену данными мониторинга радиационной обстановки, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что соглашение направлено на повышение эффективности взаимодействия и обеспечение ядерной и радиационной безопасности путем обмена, анализа и прогнозирования данных мониторинга радиационной обстановки.

В рамках информационного взаимодействия и обмена данными уполномоченные органы сторон обеспечивают:

  • систематический обмен данными мониторинга;
  • достоверность передаваемой информации;
  • заблаговременное оповещение о невозможности передачи информации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;
  • использование полученной информации исключительно в рамках данного соглашения.
"Вместе с тем соглашение применяется только к данным государственной системы мониторинга радиационной обстановки и не распространяется на данные радиационного мониторинга объектов использования атомной энергии. Кроме того, разрабатывается единый порядок обмена данными, утверждаемый Комиссией государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Единый порядок включает перечень, форматы, сроки архивирования и регламент передаваемой информации о параметрах радиационной обстановки, а также контактную информацию уполномоченных органов участников соглашения", – говорится в заключении к документу.

Ранее депутаты Сената ратифицировали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства и передачи "зеленой" энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
