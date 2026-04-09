Казахстан ратифицирует соглашение СНГ по обмену данными радиационной обстановки

Депутаты Сената 9 апреля 2026 года ратифицировали соглашение государств СНГ по обмену данными мониторинга радиационной обстановки, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что соглашение направлено на повышение эффективности взаимодействия и обеспечение ядерной и радиационной безопасности путем обмена, анализа и прогнозирования данных мониторинга радиационной обстановки.

В рамках информационного взаимодействия и обмена данными уполномоченные органы сторон обеспечивают:

систематический обмен данными мониторинга;

достоверность передаваемой информации;

заблаговременное оповещение о невозможности передачи информации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;

использование полученной информации исключительно в рамках данного соглашения.

"Вместе с тем соглашение применяется только к данным государственной системы мониторинга радиационной обстановки и не распространяется на данные радиационного мониторинга объектов использования атомной энергии. Кроме того, разрабатывается единый порядок обмена данными, утверждаемый Комиссией государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Единый порядок включает перечень, форматы, сроки архивирования и регламент передаваемой информации о параметрах радиационной обстановки, а также контактную информацию уполномоченных органов участников соглашения", – говорится в заключении к документу.

