Общество

Казахстан ратифицирует соглашение по "зеленой" энергии с Азербайджаном и Узбекистаном

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 10:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 9 апреля 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства и передачи "зеленой" энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью соглашения является установление стратегического партнерства на основе правового равенства сторон для укрепления сотрудничества в сфере чистой энергетики и энергоэффективности, реализация совместных проектов по производству и торговле экологический чистым водородом и аммиаком, а также формирования единых технических и административных условий для обеспечения надежной трансграничной передачи возобновляемой электроэнергии.

Основными положениями соглашения предусматриваются:

  • определение сторонами технических и коммерческих условий для обеспечения надежной и бесперебойной передачи "зеленой" электроэнергии, внедрение новых технологий энергоэффективности и развитие инфраструктуры для экспорта энергии в Европу и другие регионы;
  • поддержка расширения внутренних сетей и изучение возможностей подключения к Черноморской подводной линии электропередачи (Black Sea Energy);
  • создание руководящего комитета на паритетной основе (заседания не реже двух раз в год) и Рабочей группы для разработки ежегодных планов сотрудничества;
  • установление режима конфиденциальности информации, полученной в рамках сотрудничества, и определение порядка урегулирования споров путем консультаций и переговоров и другое.
"Ратификация соглашения будет способствовать укреплению энергетической безопасности, диверсификации транзитных маршрутов и устойчивому экономическому росту Казахстана через экспорт низкоуглеродной продукции. Принятие закона не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета", – говорится в документе.

11 марта 2026 года Сенат ратифицировал соглашение о механизме гражданской защиты стран тюркского мира.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
