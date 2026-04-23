Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 апреля 2026 года, поздравил казахстанцев с Национальным днем книги, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в современную эпоху книжное дело переживает масштабную трансформацию, но книги по-прежнему остаются надежным путеводителем в мир духовно-нравственных ценностей.

"Вижу, что культура чтения книг, будь это классические художественные произведения или публикации, освещающие наиболее актуальные проблемы современности, постепенно возвращается и даже вновь становится популярной тенденцией, в том числе в молодежной среде. Культура чтения как общепризнанный показатель высокого качества нации должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода нашего народа в условиях тотальной цифровизации и доминирования искусственного интеллекта", – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram.

Также в пресс-службе Акорды уточнили, что в ближайшие две недели главой государства будет подписан специальный указ, в котором будут определены меры, направленные на популяризацию культуры чтения и создание условий для формирования читающей, интеллектуальной нации.

Ранее заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказывала, что на сегодняшний день в стране насчитывается около 12 тыс. библиотек. В этой сфере трудятся порядка 20 тыс. специалистов.