Акорда анонсировала визит Эрдогана в Казахстан

Сегодня, 15 апреля 2026 года, президент Казахстана принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Джевдета Йылмаза, впервые посещающего Казахстан с визитом, глава государства отметил, что для Казахстана Турция является стратегическим партнером.

"Наши братские государства связывают узы взаимного доверия и уважения. Почти за 35 лет с момента установления дипломатических отношений наше сотрудничество поступательно развивается и вышло на качественно новый уровень. Между Казахстаном и Турцией нет каких-либо противоречий и разногласий. 14 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в нашу страну с государственным визитом. В рамках визита мы проведем очередное заседание Совета стратегического сотрудничества и подпишем ряд новых соглашений". Касым-Жомарт Токаев

По данным пресс-службы Акорды, глава государства также выразил уверенность в том, что итоги заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося в Астане под председательством премьер-министра Казахстана и вице-президента Турции, будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного стратегического партнерства.

Далее Джевдет Йылмаз поблагодарил за оказанное гостеприимство и передал Касым-Жомарту Токаеву теплые пожелания турецкого лидера.

По его словам, глава Турции придает особое значение своему предстоящему визиту в Казахстан и участию в неформальном саммите ОТГ в Туркестане.

"На основе договоренностей, достигнутых вами и нашим президентом, мы с премьер-министром Олжасом Бектеновым только что провели 14-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его итогам мы подписали совместный план действий, включающий реализацию конкретных мер в различных сферах. Этот документ станет дорожной картой для наших торгово-экономических отношений в предстоящий период", – сказал турецкий вице-президент.

Фото: akorda.kz

Высокий гость также поздравил Токаева с успешным проведением общенационального референдума по принятию новой Конституции и пожелал дальнейшего процветания Казахстану.

Президент подчеркнул, что в этот судьбоносный период ощущает неизменную поддержку братского турецкого народа, и отметил особую роль наблюдателей из Турции в ходе проведения референдума.

На встрече также были обсуждены перспективы расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами.

В частности, отмечена возможность реализации совместных проектов в перерабатывающей промышленности, инфраструктуре, энергетике, логистике, агропромышленном комплексе, образовании и туризме.

Собеседники обменялись мнениями по текущей международной повестке, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль Турции в обеспечении стабильности в регионе и подтвердил свое участие в предстоящем Анталийском дипломатическом форуме.

