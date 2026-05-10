Эрдоган посетит Астану 13-14 мая
13-14 мая 2026 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Акорде, главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".
Визит Эрдогана в Казахстан Астана анонсировала 15 апреля.
