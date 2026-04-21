Политика

Токаев встретился с президентом Таджикистана

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 19:41 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Астану для участия в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-таджикских отношений, договорились повысить уровень стратегического партнерства двух стран.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в водно-энергетической области.

Участники встречи подчеркнули важность полноценной реализации всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.

Ранее президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации (СМИ).

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
