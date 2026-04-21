О чем договорились Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух – важные заявления для СМИ

Сегодня, 21 апреля 2026 года, президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации (СМИ). Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что визит президента Ухнаагийна Хурэлсуха имеет особое значение для нашей страны, поскольку Монголия для Казахстана – важный региональный партнер и добрый сосед.

"Нас объединяют общие исторические и культурные корни. Наши страны являются наследниками великой кочевой цивилизации и культуры юртовых жилищ. Мировоззрение и образ жизни наших народов глубоко созвучны. Поэтому мы неизменно оказываем взаимную поддержку и искренне радуемся успехам друг друга. Отрадно, что в последние годы двустороннее сотрудничество демонстрирует поступательную динамику. Как известно, полтора года назад я посетил с государственным визитом Улан-Батор. С большой теплотой вспоминаю сердечное гостеприимство, оказанное нашей делегации уважаемым господином президентом Ухнаагийном Хурэлсухом и всем монгольским народом. Тогда в рамках визита мы подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства, которая стала историческим документом, еще более упрочивший многовековые узы братства между нашими народами. Между нашими государствами налажено активное межпарламентское и межведомственное взаимодействие. Успешно функционируют Межправительственная комиссия и Деловой совет. Уверен, что нынешний визит президента Хурэлсуха придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил президент, стороны провели содержательные и плодотворные переговоры по всей двусторонней повестке.

"Мы договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, мы достигли договоренности об открытии консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии. Безусловно, данный шаг подтверждает особый характер стратегического партнерства и историческую близость наших братских стран. Он также служит наглядным проявлением доброй воли и искренних дружеских намерений монгольского народа по отношению к казахскому народу. Данное решение заслуживает самой высокой оценки, за что выражаю искреннюю благодарность президенту Хурэлсуху", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, как уточнил глава государства, в ходе визита был подписан ряд важных соглашений.

"Безусловно, достигнутые сегодня договоренности станут прочным фундаментом для дальнейшего укрепления двустороннего партнерства. Объем торговли между Казахстаном и Монголией в прошлом году составил свыше 130 млн долларов, увеличившись на 7,7%. При этом экономический потенциал наших стран позволяет кратно нарастить текущие показатели. Поэтому мы намерены в ближайшей перспективе довести объем товарооборота до 500 млн долларов. Реализация этой цели требует расширения номенклатуры поставок и последовательного устранения барьеров, сдерживающих экономическую кооперацию. Около месяца назад Монголию посетила торговая миссия Казахстана, в ходе которой был инициирован ряд предложений по диверсификации экономического сотрудничества. Казахстан ратифицировал Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое открывает перед нашими государствами широкие возможности", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента Казахстана, одной из ключевых тем переговоров стало наращивание взаимодействия в транзитно-транспортной сфере.

"Всем известно, что дорога – это не просто способ взаимосвязи, но гарантия прочных взаимоотношений между странами. Мы хорошо осознаем особую значимость этого вопроса. В этой связи мы с господином Хурэлсухом подтвердили заинтересованность в установлении прямого сообщения между Казахстаном и Монголией. Мы пришли к общему мнению о необходимости строительства автомагистрали, которая свяжет наши государства. Конечно, это сложный проект, требующий всестороннего анализа и тщательного изучения. Принципиально важно то, что мы стремимся к достижению общей цели. Поэтому мы с моим монгольским коллегой достигли договоренности о создании на предварительном этапе совместной межправительственной рабочей группы. На данную группу будут возложены функции по комплексному рассмотрению всех сложных вопросов, координации переговоров с сопредельными государствами и контролю за сроками исполнения проекта. Очевидно, что в будущем запуск автомагистрали Казахстан – Монголия придаст мощный импульс торговым отношениям, а ее транзитный потенциал принесет ощутимую выгоду и нашим соседям", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в Китае в прошлом году, выступил с инициативой запуска "Трансалтайского диалога".

"Нет сомнений в том, что государства Алтайского региона достигнут консенсуса в вопросах торговли, транспорта и логистики, туризма и культуры. Интеграция транспортно-логистического потенциала четырех стран позволит сформировать единый транзитный коридор, который не только стимулирует товарооборот, но и будет способствовать развитию уникального туристического кластера "Алтай". Приоритетной задачей остается восстановление авиасообщения между нашими странами. В настоящее время по маршруту Алматы – Улан-Батор осуществляются регулярные авиарейсы. В ближайшее время планируется возобновить пассажирские авиаперевозки между Астаной и Улан-Батором. Наряду с этим в рамках переговоров мы заключили соглашение об организации авиасообщения по маршруту Усть-Каменогорск – Улгий. Этот важный шаг выведет наше партнерство на новый уровень и откроет широкие перспективы для укрепления межрегиональных связей. В этой связи я хочу поблагодарить уважаемого господина Хурэлсуха и монгольскую сторону за содействие в решении этого вопроса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в выступлении было уделено и другим сферам сотрудничества с Монголией.

"Наши страны располагают колоссальными природными ресурсами. Казахстан обладает богатым опытом в горнодобывающей отрасли, включая геологическую разведку и разработку недр. Мы готовы объединить наши усилия в развитии этой сферы. Модернизация АПК и поддержка животноводства являются для наших государств вопросами первостепенной важности. Сегодня принципиальное значение имеет обеспечение соответствия животноводческой продукции международным стандартам безопасности. В Казахстане налажено производство эффективной вакцины для защиты сельскохозяйственных животных от болезней. Мы заинтересованы в поставках отечественной вакцины в Монголию и рассматриваем возможность открытия в будущем совместных производственных мощностей. Казахстан готов поддержать планы Монголии по созданию системы дистанционного зондирования Земли, также мы могли бы готовить квалифицированных специалистов для этой отрасли. Наша страна уделяет особое внимание цифровому развитию. Это стратегическое направление, определяющее будущее Казахстана и его место в глобальной конкуренции. Сегодня господин Хурэлсух посетит Международный центр Alem.AI и Центр управления "умным городом". В целом наши страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере цифровизации", – сказал президент Казахстана.

Кроме того, в ходе переговоров поднимались вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей.

"В 2025 году на международном вокальном конкурсе Silk Way Star в Астане победила монгольская певица Мишель, чье творчество покорило сердца зрителей. Несомненно, подобные проекты способствуют углублению многовековых духовных связей между двумя странами. Также имеются хорошие перспективы для наращивания научно-образовательных контактов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан ежегодно выделяет образовательные гранты гражданам Монголии.

"Мы готовы увеличить количество грантов и содействовать в подготовке необходимых кадров. В этом году в Монголии планируется провести образовательную ярмарку Study in Kazakhstan. Кроме того, мы предложили учредить филиал одного из ведущих казахстанских университетов в Улан-Баторе. Помимо этого, достигнута договоренность о расширении взаимодействия в рамках соглашений о городах-побратимах. Несомненно, данные меры внесут свою лепту в укрепление уз дружбы, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Считаю важным продолжить работу в этом направлении", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что нынешний государственный визит лидера Монголии в Казахстан проходит весьма плодотворно.

"Мы разделяем схожие позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повести. Экологический саммит, который состоится завтра, является ярким тому подтверждением. Казахстан уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Монголией. Наши страны неизменно поддерживают друг друга в рамках международных организаций, что наглядно отражает взаимное доверие и стратегический характер нашего партнерства. Я высоко ценю это", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Монголии дал высокую оценку состоявшимся переговорам.

"Уважаемый господин президент, мы особо отмечаем вклад и усилия, которые вы вносите в дело расширения отношений и развитие сотрудничества между Монголией и Казахстаном. Абсолютно уверен, что наши переговоры, достигнутые договоренности и согласованные совместные действия были плодотворными и их результаты будут способствовать благополучию двух стран. Пусть братская дружба наших народов крепнет из поколения в поколение, а наше стратегическое партнерство и сотрудничество будет нерушимым", – сказал Ухнаагийн Хурэлсух.

Ранее президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух обсудили развитие стратегического партнерства.

Позднее Акорда раскрыла детали переговоров в расширенном составе и опубликовала список документов, подписанных по итогам переговоров Токаева и Хурэлсуха.