Какие документы подписали на заседании Совета глав государств по спасению Арала

Ряд важных документов был подписан по итогам заседания Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, которое провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Об этом 22 апреля 2026 года сообщили в Акорде. По итогам саммита были подписаны следующие документы:

Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала".

Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья".

Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "Об избрании Президента Международного фонда спасения Арала".

Астанинское заявление глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Ранее сообщалось, что в Акорде состоялось заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность лидерам Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана за участие в саммите.