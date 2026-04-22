Какие документы подписали на заседании Совета глав государств по спасению Арала
Ряд важных документов был подписан по итогам заседания Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, которое провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Об этом 22 апреля 2026 года сообщили в Акорде. По итогам саммита были подписаны следующие документы:
- Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала".
- Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья".
- Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "Об избрании Президента Международного фонда спасения Арала".
- Астанинское заявление глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
Ранее сообщалось, что в Акорде состоялось заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность лидерам Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана за участие в саммите.
Читайте также
