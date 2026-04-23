#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Политика

О чем говорил Токаев с руководителями международных конвенций

президент РК Касым-Жомарт Токаев, руководители международных конвенций, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 15:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями международных конвенций, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 апреля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"На встрече главы государства с руководителями ряда международных экологических и климатических организаций были обсуждены пути реализации ключевых экологических инициатив в регионе Центральной Азии".

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников встречи за поддержку Регионального экологического саммита и выразил уверенность в том, что их богатый опыт будет способствовать продвижению практических подходов к решению общих проблем.

По его словам, наша страна придает большое значение вкладу международных институтов в обеспечение устойчивого развития и защиту биоразнообразия.

Как подчеркнул президент, Казахстан выступает за внедрение принципов экологической ответственности на региональном и глобальном уровнях.

В новой Конституции страны охрана окружающей среды определена в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики.

Представители международных конвенций поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за высокий уровень организации Регионального экологического саммита. Они также приветствовали реализацию программы "Таза Қазақстан", призванной способствовать формированию экологического мышления среди граждан.

Кроме того, высокие гости высказались в поддержку глобальных инициатив Казахстана, направленных на решение климатических и водных проблем.

Фото: akorda.kz

Во встрече приняли участие заместитель генерального секретаря ООН – исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен, генеральный секретарь Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения (CITES) Ивонн Игеро, исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Астрид Шомакер, исполнительный секретарь Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций Рольф Пайе.

, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 15:00
Токаев провел важную встречу с группой высоких представителей ООН в Астане

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

Динара Халдарова
Токаев провел встречу с гендиректором Международной организации труда
Токаев провел встречу с гендиректором Международной организации труда
