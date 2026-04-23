Токаев провел переговоры с главой Восточного комитета германской экономики
Как пишет Акорда, глава государства поблагодарил председателя правления Восточного комитета германской экономики за значительный вклад в развитие двусторонних связей и выразил уверенность в продолжении поддержки совместных инициатив и проектов.
Катрина Клаас-Мюльхойзер поздравила Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции.
В ходе встречи был отмечен значительный потенциал расширения взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и промышленности.
Особое внимание было уделено укреплению кооперации двух стран в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, агропромышленный комплекс, логистика и управление водными ресурсами.
Собеседники также обсудили повестку предстоящего диалога в формате С5 + Германия и договорились продолжить работу по углублению торгово-экономических отношений.
