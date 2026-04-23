Политика

Токаев провел переговоры с главой Восточного комитета германской экономики

Казахстан и Германия усиливают экономическое взаимодействие, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 18:14 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета CLAAS Group Катрина Клаас-Мюльхойзер обсудили перспективы дальнейшего укрепления казахско-германского экономического сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства поблагодарил председателя правления Восточного комитета германской экономики за значительный вклад в развитие двусторонних связей и выразил уверенность в продолжении поддержки совместных инициатив и проектов.

Катрина Клаас-Мюльхойзер поздравила Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции.

В ходе встречи был отмечен значительный потенциал расширения взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и промышленности.

Особое внимание было уделено укреплению кооперации двух стран в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, агропромышленный комплекс, логистика и управление водными ресурсами.

Собеседники также обсудили повестку предстоящего диалога в формате С5 + Германия и договорились продолжить работу по углублению торгово-экономических отношений.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана обсудил реформы и экологическую повестку с главой ПА ОБСЕ.

Елена Беляева
Читайте также
Токаев принял важную гостью из Германии
13:11, 15 мая 2024
Токаев принял важную гостью из Германии
Президенты Казахстана и Германии провели переговоры
11:05, 20 июня 2023
Президенты Казахстана и Германии провели переговоры
Токаев провел переговоры с главой Совета министров Италии
23:18, 18 января 2024
Токаев провел переговоры с главой Совета министров Италии
Последние
Популярные
Читайте также
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
17:44, Сегодня
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
17:34, Сегодня
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
17:16, Сегодня
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
17:03, Сегодня
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
