Политика

Президент Казахстана обсудил реформы и экологическую повестку с главой ПА ОБСЕ

Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом. Об этом сегодня, 23 апреля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан твердо привержен развитию партнерства с ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеей.

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил последовательную поддержку Парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны, направленных на продвижение устойчивого развития.

Глава государства отметил, что придает особое значение парламентской дипломатии как эффективному инструменту укрепления диалога, доверия и взаимопонимания между государствами.

Президент проинформировал собеседника о реализуемых в нашей стране масштабных политических реформах. По его словам, обновленная Конституция направлена на обеспечение институциональной устойчивости государства, повышение эффективности системы управления и усиление механизмов защиты прав человека.

В свою очередь Пере Жоан Понс заявил об актуальности обсуждаемых на Региональном экологическом саммите вопросов. Он подчеркнул, что лично убедился в сплоченности стран Центральной Азии в продвижении региональной повестки и общих инициатив.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и выразил уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия.

Фото: akorda.kz

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями международных конвенций, на которой были обсуждены пути реализации ключевых экологических инициатив в регионе Центральной Азии.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
