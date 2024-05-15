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Токаев принял важную гостью из Германии

Токаев принял важную гостью из Германии, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:11 Фото: akorda.kz
15 мая 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Восточного комитета германской экономики, председателя Наблюдательного совета CLASS Group Катрину Клаас-Мюльхойзер, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, в ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с Катриной Класс-Мюльхойзер были обсуждены перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества сторон.

Как заявил глава государства, Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе. Отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, растет интерес немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане.

Токаев принял важного гостя из Германии, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:11

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64%, достигнув рекордной отметки в 770 млн долларов.

На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию Регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.

Кроме того, президент высоко оценил вклад сборочного завода CLASS в развитие аграрного потенциала Казахстана.

Токаев принял важного гостя из Германии, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:11

Фото: akorda.kz

Накануне, 14 мая 2024 года, Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч – глава государства принял главу МВД Ержана Саденова, нового главу Минцифры Жаслана Мадиева и председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову.

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