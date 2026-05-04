Политика

Инфраструктура для ИИ, "Долина ЦОДов" и события на Ближнем Востоке: какие еще заявления сделал Токаев

Фото: primeminister.kz
Выступая 4 мая 2026 года на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Алматы, глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу комплексно проработать ключевые параметры проекта "Долина ЦОД", сообщает Zakon.kz.

Еще одним столпом цифровой экономики президент назвал инфраструктуру. По его словам, это основа технологического суверенитета, сопоставимая по значимости с энергетикой и логистикой.

"В современном мире контроль над вычислительными мощностями, данными и каналами связи определяет уровень независимости государств. Для Казахстана принципиально важно формирование собственной инфраструктурной базы, способной обеспечить развитие искусственного интеллекта и облачных сервисов. Поэтому приоритетным проектом для нас является создание "Долины центров обработки данных". Этот масштабный кластер станет новой движущей силой нашего экономического роста, обеспечит доступ к вычислительным ресурсам для бизнеса и науки. Надежная цифровая инфраструктура должна стать стратегическим активом нашей страны. Правительству необходимо комплексно проработать ключевые параметры проекта "Долина ЦОД" в соответствии с международными стандартами и требованиями ключевых игроков. И что еще более значимо, данный исключительно важный план должен быть реализован с учетом реальных потребностей нашей страны и современных передовых тенденций. Центры обработки данных – это не модные цифровые выставки", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности.

"Необходимо внедрять стандарты кибербезопасности непосредственно в архитектуру всех национальных технологических решений. Теперь защита персональных данных закреплена в Конституции. Эта работа должна строиться на триедином принципе конфиденциальности, целостности и доступности. Поэтому безопасность государственных цифровых сервисов – это главное требование. Правительство должно выступать надежным архитектором этой системы, обеспечивая баланс между открытостью, глобальной интеграцией и защитой национальных интересов".Касым-Жомарт Токаев

Президент отдельно отметил, что вопросы цифровой безопасности вышли за привычные границы виртуального пространства.

"События на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали, насколько хрупок современный миропорядок. В условиях, когда цифровая инфраструктура ведущих мировых экономик становится уязвимой, международный бизнес остро нуждается в обеспечении безопасности. Если мы ставим задачу превратить Казахстан в "цифровой хаб", то должны быть готовы предоставить международному технологическому сообществу то, что сейчас в особом дефиците: незыблемость институтов, предсказуемость юрисдикции, надежную цифровую инфраструктуру".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства раскрыл, в каком случае искусственный интеллект останется неэффективным.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
заседание, Токаев, чиновники
15:59, 04 мая 2026
Токаев провел переговоры с лидерами глобальной IT-индустрии и вручил орден главе Presight AI
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:58, 04 мая 2026
В каком случае искусственный интеллект останется неэффективным, раскрыл Токаев
Экибастуз, виды города Экибастуз, город Экибастуз, виды Экибастуза
11:17, 21 января 2026
Стали известны подробности создания ЦОД-долины в Экибастузе
05:17, Сегодня
"Это невозможно": Синнер высказался о возможности выиграть все "Мастерсы" сезона
04:48, 05 мая 2026
"Никто не будет жаловаться": Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
04:21, 05 мая 2026
"Хочу испытать себя": Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
03:50, 05 мая 2026
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
