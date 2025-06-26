Казахстан ратифицировал договор о расширении союзнических отношений с Кыргызстаном

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 26 июня 2025 года ратифицировали договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что закон направлен на ратификацию подписанного 19 апреля 2024 году в Астане Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, предусматривающего совершенствование механизма встреч на высшем и высоком уровнях, усиление координации в сфере политики и безопасности, проведение регулярного обмена мнениями и согласование позиций по вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

"Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В соответствии с договором договаривающиеся стороны подтверждают обязательство развивать союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ", – говорится в заключении.

Отмечается, что стороны расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Кроме того, согласно нормам договора, стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках Межпарламентского совета по сотрудничеству между Парламентом РК и Жогорку Кенешем КР.

12 июня 2025 года депутаты Сената ратифицировали протокол о внесении изменений в договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития.