Политика

Партия "Әділет" провозгласила себя политической опорой стратегического курса президента Токаева

Фото: пресс-служба партии "Әділет"
Сегодня, 7 мая 2026 года, в Астане состоялся учредительный съезд новой политической партии "Әділет", ознаменовавший начало ее официальной деятельности. В работе съезда приняли участие около 1000 делегатов из всех регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания делегаты утвердили официальное наименование организации – Общественное объединение "Политическая партия "Әділет", приняли ее устав и программу, а также избрали руководящие органы и председателя партии.

Отметим, что партия "Әділет" провозгласила себя сторонником президентского курса реформ.

Председателем партии избран Айбек Дадебай.

Выступая перед делегатами, избранный председатель партии "Әділет" обозначил главное направление работы.

"В основе нашей партии – принципы законности и порядка. Вера людей в силу закона – главный ресурс государства и ее опора. Поэтому наша задача – не просто провозгласить справедливость, а сделать ее частью нашей общей культуры и условием повседневной жизни. Другими словами, справедливость должна стать отличительной чертой национального менталитета. Именно на этом моменте постоянно фокусирует свое внимание глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев", – сказал Айбек Дадебай.
Партия "Әділет" базирует свою деятельность вокруг следующих принципов: Закон и Порядок; Эффективные институты; Сильные регионы – сильная страна; Слышащее государство в действии; Справедливая, конкурентная экономика; Социальная солидарность и адресная поддержка; Ставка на человеческий потенциал; Цифровое государство; Таза Қазақстан; Ответственная средняя держава и новая геополитическая этика.

Идеология "Әділет" основывается на убеждении, что будущее процветающего Казахстана формируется сегодня через ежедневный выбор каждого гражданина – выбор работать честно, уважать закон и активно участвовать в жизни страны, не оставаясь в стороне.

"Наши единомышленники – именно такие люди. Они активные и ответственные созидатели. Мы будем работать вместе, работать честно, прозрачно и подотчетно. Обещаем последовательную, ответственную и системную работу", – подчеркнул Айбек Дадебай.
Эти идеи уже нашли отклик в сердцах казахстанцев: с момента запуска цифровой платформы 30 апреля было подано более 9000 заявлений на вступление в партию.

Формирование партии стало практическим воплощением ценностей, закрепленных в новой Конституции РК от 15 марта 2026 года. Учредительный съезд подтвердил статус "Әділет" как партии поколения Независимости, нацеленной на укрепление институтов представительной демократии и верховенства закона.

Динара Халдарова
