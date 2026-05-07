Партия "Әділет" провозгласила себя политической опорой стратегического курса президента Токаева

Сегодня, 7 мая 2026 года, в Астане состоялся учредительный съезд новой политической партии "Әділет", ознаменовавший начало ее официальной деятельности. В работе съезда приняли участие около 1000 делегатов из всех регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания делегаты утвердили официальное наименование организации – Общественное объединение "Политическая партия "Әділет", приняли ее устав и программу, а также избрали руководящие органы и председателя партии.

Отметим, что партия "Әділет" провозгласила себя сторонником президентского курса реформ.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Председателем партии избран Айбек Дадебай.

Выступая перед делегатами, избранный председатель партии "Әділет" обозначил главное направление работы.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

"В основе нашей партии – принципы законности и порядка. Вера людей в силу закона – главный ресурс государства и ее опора. Поэтому наша задача – не просто провозгласить справедливость, а сделать ее частью нашей общей культуры и условием повседневной жизни. Другими словами, справедливость должна стать отличительной чертой национального менталитета. Именно на этом моменте постоянно фокусирует свое внимание глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев", – сказал Айбек Дадебай.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Партия "Әділет" базирует свою деятельность вокруг следующих принципов: Закон и Порядок; Эффективные институты; Сильные регионы – сильная страна; Слышащее государство в действии; Справедливая, конкурентная экономика; Социальная солидарность и адресная поддержка; Ставка на человеческий потенциал; Цифровое государство; Таза Қазақстан; Ответственная средняя держава и новая геополитическая этика.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Идеология "Әділет" основывается на убеждении, что будущее процветающего Казахстана формируется сегодня через ежедневный выбор каждого гражданина – выбор работать честно, уважать закон и активно участвовать в жизни страны, не оставаясь в стороне.

"Наши единомышленники – именно такие люди. Они активные и ответственные созидатели. Мы будем работать вместе, работать честно, прозрачно и подотчетно. Обещаем последовательную, ответственную и системную работу", – подчеркнул Айбек Дадебай.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Эти идеи уже нашли отклик в сердцах казахстанцев: с момента запуска цифровой платформы 30 апреля было подано более 9000 заявлений на вступление в партию.

Материал по теме На учредительном съезде в Астане приняли решение о создании партии "Әділет"

Формирование партии стало практическим воплощением ценностей, закрепленных в новой Конституции РК от 15 марта 2026 года. Учредительный съезд подтвердил статус "Әділет" как партии поколения Независимости, нацеленной на укрепление институтов представительной демократии и верховенства закона.