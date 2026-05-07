Айбек Дадебай возглавил новую партию "Әділет"

председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 12:28
В Астане сегодня, 7 мая 2026 года, на учредительном съезде партии "Әділет" избрали руководящие органы, включая председателя партии и состав политического совета, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе съезда делегаты утвердили состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Следом члены политсовета проголосовали за состав бюро политического совета партии.

Кроме того, на должность председателя партии был выдвинут Айбек Дадебай, кандидатуру которого поддержали делегаты съезда.

Отметим, что партия "Әділет" провозгласила себя политической опорой стратегического курса Касым-Жомарта Токаева и сторонником президентского курса реформ.

Ранее мы писали, что на учредительном съезде в Астане приняли решение о создании партии "Әділет".

С 6 февраля 2024 года Айбек Дадебай занимал должность руководителя Администрации президента (АП) РК. 6 мая 2026 года указом президента он был освобожден от этой должности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 12:28
Айбек Дадебай освобожден от должности руководителя Администрации президента

15 апреля 2026 года инициативная группа выступила с официальным заявлением о намерении создать новую политическую партию "Әділет".

16 апреля организационный комитет партии "Әділет" официально объявил о получении документа от Министерства юстиции Казахстана, подтверждающего представление уведомления о создании нового политического объединения.

Екатерина Елисеева
