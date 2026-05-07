"Справедливость и трудолюбие" – партия "Әділет" утвердила свой политический устав

В Астане 7 мая 2026 года на учредительном съезде партии "Әділет" был утвержден устав политического объединения, передает корреспондент Zakon.kz.

Политолог Бурихан Нурмухамедов заявил, что сегодня принимается не просто устав, а закладывается фундамент партии и определяются правила, по которым будет жить и развиваться партия.

"Это момент ответственности, от которого зависит, какой станет наша партия завтра. Представленный документ – результат серьезной, глубокой и продуманной работы. Он полностью соответствует Конституции Республики Казахстан и действующему законодательству. Его значение гораздо шире. Это рабочий инструмент, который позволит партии быть полноценным участником политической системы, представлять интересы граждан и влиять на формирование государственной политики", – заявил он.

По его словам, в основе устава лежит современная философия политики – открытость, ответственность и участие.

"Принципиально важно, что партия создается как объединение граждан. В центре – человек, его воля, его голос и его ответственность. Мы создаем механизм, через который общественный запрос на справедливость получает реальное выражение. Наши ценности понятны и четко сформулированы – это справедливость, патриотизм, трудолюбие, ответственность и прогресс. Это важные ориентиры, которые будут определять каждое решение и каждое действие нашей партии. Именно на этой основе формируется доверие общества. Мы предлагаем модель партии, которая сочетает эффективность и демократичность. С одной стороны – это четкая система управления: съезд, политический совет, бюро и председатель. С другой стороны – выборность, подотчетность и участие каждого члена партии", – дополнил политолог.

Он отметил, что это означает, что партия будет не закрытой структурой, а живым и развивающимся организмом.

"Съезд – высший орган партии, именно здесь формируется стратегия и принимаются ключевые решения. Политический совет и бюро обеспечивают непрерывную работу, соединяя стратегическое видение и практическую реализацию. Важным институтом является председатель партии как центр координации, но в системе коллективной ответственности. Это баланс лидерства и команды. Особое значение мы придаем работе на местах. Партия будет присутствовать не только в центре, но и в регионах, городах и селах. Именно там формируется реальная повестка, и люди ждут конкретных решений", – продолжил он.

Он также дополнил, что устав задает модель партии нового типа – открытой, ответственной и дееспособной, партии, которая не только говорит о справедливости, но и строит свою работу на справедливых правилах.

15 апреля 2026 года инициативная группа выступила с официальным заявлением о намерении создать новую политическую партию "Әділет".

16 апреля 2026 года организационный комитет партии "Әділет" официально объявил о получении документа от Министерства юстиции Казахстана, подтверждающего представление уведомления о создании нового политического объединения.

