Политика

Токаев подписал важный закон о военном сотрудничестве с Турцией

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 20:00 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 8 мая 2026 года, подписал важный закон о военном сотрудничестве Казахстана с Турцией, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики".

Закон предусматривает создание правовой базы для беспосадочного пролета военно-транспортных и зафрахтованных гражданских воздушных судов над территориями двух государств, основываясь на принципах равенства, партнерства и взаимной выгоды.

Среди ключевых положений соглашения – установление механизмов получения разрешений, включая годовой номер дипломатического разрешения (DCN) для военных судов и разовые разрешения для иных полетов. Уполномоченными органами от Республики Казахстан определены Министерство обороны (по вопросам транзита) и Министерство иностранных дел (в сфере выдачи разрешений), от Турецкой Республики – Министерство национальной обороны.

Полеты осуществляются в соответствии с правилами ИКАО и национальным законодательством на дозвуковых скоростях, при этом дозаправка топливом в воздухе не производится.

Также предусматриваются финансовые обязательства сторон: плата за аэронавигационное, аэропортовое и наземное обслуживание взимается согласно ставкам, опубликованным в Сборнике аэронавигационной информации (AIP). В случае аварийных посадок стороны обязуются оказывать необходимое содействие, обеспечивать зону безопасности и предоставлять доступ техническим специалистам для проведения ремонтных работ на срок до 30 календарных дней. Соглашение также регулирует вопросы юрисдикции в отношении персонала, требования о компенсации и обязательства по защите секретной информации.

Принятие закона имеет стратегическое значение для укрепления военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, позволяя оптимизировать логистические маршруты при перевозке военного имущества и персонала, что способствует развитию партнерства в оборонной сфере.

Материал по теме


Соглашение о стратегическом партнерстве Казахстана и Великобритании: Токаев подписал закон

Сенат ратифицировал соглашение между правительством Казахстана и правительством Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран 23 апреля 2026 года.

