Иран больше не будет смеяться: Трамп обрушился с критикой на Иран, Обаму и Байдена

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой политики предыдущих американских администраций в отношении Ирана. В своем заявлении он обвинил иранские власти в многолетнем затягивании переговоров с США и использовании Вашингтона в собственных интересах, сообщает Zakon.kz.

В Truth Social он написал, что "Иран 47 лет играл с Соединенными Штатами и остальным миром в игру "затягивания и отсрочек", а затем, наконец, сорвал куш, когда президентом стал Барак Хусейн Обама".





"Он был не просто добр к ним – он, по сути, встал на их сторону, отодвинув Израиль и других союзников, и дал Ирану мощный новый шанс на жизнь. Сотни миллиардов долларов, а также 1,7 млрд долларов наличными были доставлены в Тегеран буквально "на блюдечке". Все банки Вашингтона, Вирджинии и Мэриленда будто опустели – денег было настолько много, что иранские власти не знали, что с ними делать. Они никогда раньше не видели таких сумм и, по словам автора заявления, больше не увидят", – заявил политик.

По его словам, "деньги выгружали с самолета в чемоданах и сумках, а иранцы не могли поверить своей удаче".

"По мнению автора текста, они нашли "самого большого простака" в лице слабого и глупого американского президента. При этом говорится, что он был катастрофой как лидер США, хотя и "не таким плохим, как Сонный Джо Байден". Также в заявлении утверждается, что Иран на протяжении десятилетий "водил США за нос", убивал американцев с помощью придорожных бомб, подавлял протесты и недавно уничтожил 42 тыс. безоружных протестующих. В завершение автор пишет, что Иран "больше не будет смеяться" над "снова великой Америкой", – резюмировал глава США.

Ранее сообщалось, что Трамп и официальные лица Ирана обменялись сообщениями в соцсетях.