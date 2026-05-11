Премьер-министр Венгрии направил ответное послание Касым-Жомарту Токаеву

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр направил ответное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом 11 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Как стало известно, Петер Мадьяр поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поздравление в связи с победой партии TISZA на выборах.

"Премьер-министр назвал Казахстан ключевым партнером Венгрии в Центральной Азии и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в различных сферах", – говорится в сообщении.

