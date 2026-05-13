Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала нижней палаты.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента РК 15 мая 2026 года в 10:00 в Астане", – говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня, 13 мая.
Предыдущее совместное заседание палат Парламента Казахстана состоялось 20 марта 2026 года.
