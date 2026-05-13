Общество

Случайная находка у реки обернулась для казахстанца судом и штрафом в 121 тысячу тенге

мужчина, судья, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:57 Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)
Находка у реки стала причиной привлечения к ответственности жителя Жамбылской области. Об этом сегодня, 13 мая 2026 года, стало известно из Telegram-канала суда, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что дело об административном правонарушении по факту немедицинского потребления наркотических средств (ч. 1 ст. 440-1 КоАП РК) рассмотрено Жуалынским районным судом.

"Постановлением суда С. признан виновным по ч. 1 ст. 440-1 КоАП, ему назначен штраф в размере 121 тысячи тенге".Жуалынский районный суд Жамбылской области

Судом установлено, что мужчина, прогуливаясь возле реки Терис, протекающей возле села Журымбай Жуалынского района, хотел собрать дров и нашел растущий гашиш.

"Затем он закурил найденное растение и попал в поле зрения полиции. Вина подтверждена протоколом, показаниями сторон и заключением медицинского освидетельствования. В суде С. признал вину и указал, что знал о наркотическом происхождении данной травы".Жуалынский районный суд Жамбылской области

В суде добавили, что постановление вступило в законную силу.

Вынесен приговор невестке, оформившей на свекровь кредит в 1,5 млн тенге

9 апреля 2026 года сообщалось, что в Жамбылской области состояние здоровья послужило основанием для приостановки действия права управления транспортным средством.

Динара Халдарова
