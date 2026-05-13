Случайная находка у реки обернулась для казахстанца судом и штрафом в 121 тысячу тенге

Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)

Находка у реки стала причиной привлечения к ответственности жителя Жамбылской области. Об этом сегодня, 13 мая 2026 года, стало известно из Telegram-канала суда, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что дело об административном правонарушении по факту немедицинского потребления наркотических средств (ч. 1 ст. 440-1 КоАП РК) рассмотрено Жуалынским районным судом. "Постановлением суда С. признан виновным по ч. 1 ст. 440-1 КоАП, ему назначен штраф в размере 121 тысячи тенге". Жуалынский районный суд Жамбылской области Судом установлено, что мужчина, прогуливаясь возле реки Терис, протекающей возле села Журымбай Жуалынского района, хотел собрать дров и нашел растущий гашиш. "Затем он закурил найденное растение и попал в поле зрения полиции. Вина подтверждена протоколом, показаниями сторон и заключением медицинского освидетельствования. В суде С. признал вину и указал, что знал о наркотическом происхождении данной травы". Жуалынский районный суд Жамбылской области В суде добавили, что постановление вступило в законную силу.

