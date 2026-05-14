Политика

"Братские отношения и вечное партнерство": Токаев и Эрдоган провели переговоры в Астане

Фото: akorda.kz
После торжественной встречи во Дворце Независимости президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент Казахстана тепло поприветствовал главу Турции.

"Мой дорогой брат, я очень рад видеть вас в столице Казахстана. Прежде всего, хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что вы приняли мое приглашение и посетили Казахстан с государственным визитом. Можно с уверенностью заявить, что ваш визит имеет исключительное значение, является историческим событием. Безусловно, ваш нынешний визит придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран. Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения, вечное партнерство. Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий".Касым-Жомарт Токаев

Также Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его прошлогоднего официального визита в Турцию.

"В Анкаре было проведено пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, по итогам которого были приняты очень важные решения. Сегодня состоится шестое заседание Совета, также пройдет масштабный бизнес-форум. С вами в Астану прибыла представительная делегация. Убежден, что ваш визит будет успешным. Сегодня мы делаем большой шаг к светлому будущему нашего взаимного сотрудничества", – подчеркнул он.
В свою очередь президент Турции поблагодарил главу нашего государства за теплый прием.

"Прежде всего, я хотел бы выразить вам признательность за приглашение посетить землю предков. Вы оказываете нам исключительное гостеприимство. Тот почет, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолеты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем. Уверен, что сегодняшний визит внесет весомый вклад в укрепление единства наших братских народов".Реджеп Тайип Эрдоган

Акорда показала торжественную встречу Реджепа Эрдогана во Дворце Независимости

Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом 13 мая 2026 года. Его в аэропорту Астаны встретил Касым-Жомарт Токаев.

