Миллиарды, школы и заводы: Казахстан и Турция договорились о масштабных проектах

На шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня особый акцент в выступлении президентов Казахстана и Турции был уделен интенсивному развитию культурно-гуманитарных контактов между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что в турецкой провинции Газиантеп, пострадавшей от мощного землетрясения в 2023 году, казахстанская сторона построила новую школу имени Ходжи Ахмеда Яссауи. Теперь же достигнута договоренность об открытии школ фонда "Маариф" в Астане и Алматы.

Кроме того, по данным Акорды, в настоящее время порядка 14 тысяч граждан Казахстана обучаются в Турции, тогда как около 260 турецких студентов получают высшее образование в нашей стране.

В ближайшее время в Шымкенте на базе педагогического университета начнет работать филиал турецкого университета Гази.

Также отмечено, что в настоящее время турецкий бизнес эффективно представлен в ряде регионов Казахстана.

Учитывая высокий потенциал туризма, Касым-Жомарт Токаев призвал турецких партнеров поделиться своим передовым опытом и инвестировать в развитие данной отрасли в Казахстане.

Помимо этого, продолжает активно укрепляться партнерство в медицинской сфере.

К примеру, турецкие фармацевтические гиганты Abdi İbrahim и Nobel запустили предприятие в Казахстане. А компания Orzax Group приступит к возведению завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области. Компания YDA Group участвует в строительстве многопрофильных больниц в Туркестане и Петропавловске.

В свою очередь президент Турции выразил уверенность в том, что новая Конституция, получившая всенародную поддержку на республиканском референдуме, обеспечит дальнейшее укрепление единства Казахстана.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что турецко-казахские отношения укрепляются во всех сферах в рамках расширенного стратегического партнерства.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями по многим вопросам: от торговли до сотрудничества в отраслях энергетики, оборонной промышленности, транспорта и логистики. Мы также обсудили глобальную повестку дня. Подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до 15 млрд долларов. Для достижения этого показателя считаем важным обеспечить реализацию Плана действий из 67 пунктов, принятого на 14-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астане 15 апреля. Мы продолжим оказывать поддержку компаниям в сфере инвестиций. Считаю, что такие мероприятия, как сегодняшний бизнес-форум, объединяющие деловые круги двух стран, имеют большое значение для углубления наших торгово-экономических связей", – сказал лидер Турции.

Ранее мы рассказывали, что президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом 13 мая 2026 года. Его в аэропорту Астаны встретил Касым-Жомарт Токаев.

Уже сегодня, 14 мая, президент Казахстана торжественно встретил своего коллегу во Дворце Независимости.