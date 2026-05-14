Исторический документ, энергетика и торговля: Токаев раскрыл детали переговоров с Эрдоганом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел пресс-конференцию по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 14 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев прежде всего выразил искреннюю признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за принятие приглашения и посещение нашей страны с визитом.

"Добро пожаловать в братский Казахстан! Ваш государственный визит в Казахстан – огромная честь для нас. У наших народов – общие исторические корни. Поэтому ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Казахстан рассматривает Турцию как важного стратегического партнера. Казахский и турецкий народы связывают многовековые братские узы, схожие культурные и духовные ценности. Нас объединяют искреннее стремление к благополучию друг друга, общность целей и четкое видение будущего. Наша главная задача – укрепление единства наших народов и повышение их благосостояния. Сегодня Турция – это влиятельное в мировой политике государство с динамичной экономикой и высоким авторитетом на международной арене. Безусловно, это заслуга президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и это признано во всем мире. Еще раз подчеркну, что значительное упрочение авторитета Турции и большой прогресс достигнуты благодаря дальновидному руководству и неустанным усилиям ее президента. Кроме того, считаю, что в основе этих достижений лежат непреходящие ценности турецкого народа: мудрость, трудолюбие, мужество и нерушимая сплоченность", – сказал президент Казахстана.

По словам главы государства, в последние годы многогранное двустороннее взаимодействие демонстрирует высокую динамику развития.

"Межгосударственные и межпарламентские связи вышли на качественно новый уровень. Сегодня состоялось 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Заседание прошло продуктивно. Определены приоритетные сферы взаимодействия, которые придадут дополнительный импульс нашему партнерству. Мы договорились о дальнейшем укреплении наших политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Подписан ряд важных межправительственных документов, обеспечивающих правовую основу для достижения намеченных целей. Главное, мы приняли Декларацию "О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве", которая призвана вывести казахско-турецкое сотрудничество на качественно новый уровень. Этот исторический документ, по сути, является уникальным символом единства двух народов и их устремленности к светлому будущему", – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Турция входит в число крупнейших инвестиционных партнеров Казахстана.

"На сегодняшний день турецкие предприниматели инвестировали в экономику нашей страны около 6 млрд долларов. Вложения Казахстана в экономику братской Турции также растут, достигнув порядка 2,5 млрд долларов. На сегодняшний день в Казахстане работают порядка 4 тысяч турецких компаний, деятельность которых служит залогом нашего долгосрочного партнерства. Турция также входит в пятерку крупнейших торговых партнеров нашей страны. Объем двусторонней торговли вырос на 8,8% и превысил 5 млрд долларов. Конечно, учитывая потенциал наших экономик, есть все возможности для увеличения данного показателя. Уверен, что казахско-турецкий бизнес-форум, в котором мы сегодня с господином Реджепом Тайипом Эрдоганом примем участие, будет способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества двух стран. Мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам как открытым и надежным партнерам. Приглашаем турецкие компании к участию в крупных долгосрочных стратегических проектах", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в соответствии с новой Конституцией в Казахстане гарантируется и равным образом защищается собственность всех форм, а также обеспечена защита прав инвесторов.

"Помимо этого, наши турецкие друзья могут воспользоваться национальной программой Altyn Visa. Предпринимателям и специалистам, получившим эту визу, предоставляются налоговые и миграционные льготы. В текущих геополитических условиях стратегическая роль транспортно-логистического комплекса приобретает особое значение. На сегодняшний день отмечается устойчивый рост грузопотока между двумя государствами. По итогам прошлого года объем железнодорожных перевозок увеличился на 35%, а автомобильных – на 5%. Наши страны можно назвать мостом, прочно связывающим Восток и Запад. Нам необходимо максимально использовать это общее достояние. Поэтому мы с уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о повышении потенциала Среднего коридора посредством реализации ряда проектов. Считаю, что это решение полностью отвечает интересам обоих народов. В то же время стратегически важным направлением остается сфера воздушного транспорта и грузоперевозок. Компания TAV Airports Holding намерена превратить международный аэропорт Алматы в логистический хаб Центральной Азии. Мы в свою очередь готовы оказать всестороннюю поддержку данному проекту. Рассчитываем на тесное сотрудничество с турецкими инвесторами в реализации и других инициатив в сфере транспорта и логистики. Правительство Казахстана готово предоставить специальные преференции турецкому бизнесу", – отметил президент.

Глава государства сообщил, что во время переговоров с президентом Турции особое внимание было уделено вопросам энергетического комплекса.

"На фоне текущей ситуации на нефтегазовом рынке достигнута договоренность об углублении сотрудничества в этой отрасли. Мы приветствуем планы компании Turkish Petroleum Corporation выйти на рынок Казахстана. Наша страна заинтересована в совместной реализации крупных проектов. В числе приоритетных направлений двустороннего взаимодействия – горнодобывающий комплекс. Турецкие компании обладают богатым опытом в разработке месторождений полезных ископаемых, переработке металлов и производстве лития. В связи с этим я призвал предпринимателей братской страны принять активное участие в наших крупных проектах. Еще одна важная отрасль – сельское хозяйство. В этой отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе с участием компаний Tiryaki Agro и Alarko Holding. Кроме того, мы с Президентом Турции договорились в ближайшее время принять Дорожную карту, направленную на увеличение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Этот шаг будет способствовать росту экспорта зерновых культур. Известно, что Турция широко применяет современные агротехнологии. Мы готовы укреплять сотрудничество в данном направлении", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, развитие информационных технологий, использование передовых цифровых подходов в экономике – это требование времени.

"Недавно я подписал указ о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в систему среднего образования. Считаю это исключительно важным шагом, сделанным для будущего нашей страны. В частности, мы уделяем особое внимание адаптации системы образования под способности каждого ученика, защите их персональных данных, развитию цифровой инфраструктуры и повышению квалификации педагогов в области передовых технологий. Казахстан рассматривает развитие сферы искусственного интеллекта и цифровизации как стратегический приоритет. В этой сфере предприниматели двух стран реализовали ряд успешных проектов. В частности, стоит отметить казахско-турецкие цифровые платформы... Наряду с этим подписан меморандум между турецкой биржей Borsa Istanbul и Международным финансовым центром "Астана". Все это, несомненно, еще больше усилит взаимодействие двух стран в сфере цифровой торговли", – выразил уверенность глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, культурно-гуманитарные связи – это золотой мост казахско-турецких отношений.

"Этот важный вопрос неизменно находится в центре внимания. Особое место уделяется контактам в сфере образования и науки. Сегодня в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения (6 февраля 2023 года), состоялась церемония открытия новой школы, построенной Казахстаном. Это яркое проявление поддержки и искреннего отношения казахского народа к Турции. Следует особо отметить, что в рамках визита профильные министерства подписали меморандум об открытии в Астане и Алматы двух школ фонда "Маариф". Уверен, эти учебные заведения станут фундаментальными образовательными центрами, воспитывающими интеллектуальное новое поколение. Дано поручение о выделении соответствующих земельных участков для строительства этих школ. Мы без промедлений приступим к строительству. Успешно развивается и сотрудничество в сфере высшего образования. Сейчас в Турции обучаются около 14 тысяч наших граждан. Около 260 турецких студентов получают образование в вузах нашей страны. В скором времени при Педагогическом университете в Шымкенте начнет работу филиал турецкого университета Гази. В будущем Казахский национальный университет имени аль-Фараби планирует открыть филиал в Турции. Мы продолжим эти благие начинания и будем укреплять наши связи в сферах образования, медицины и туризма", – поделился планами президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что между Казахстаном и Турцией установились прочные отношения, основанные на взаимном уважении, братстве и дружбе.

"Безусловно, большая заслуга в этом принадлежит президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который вносит значительный вклад в укрепление единства двух стран. Он также прилагает огромные усилия для усиления казахско-турецкого взаимодействия в общественно-политической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Поэтому я принял решение наградить моего дорогого друга и брата Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Qoja Ahmet Yasaui, названным именем видного духовного лидера тюркского мира. Это решение отражает огромное уважение со стороны Казахстана к народу и Президенту Турции. Хочу особо подчеркнуть, что господин Эрдоган стал первым кавалером этой высокой награды", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров были всесторонне обсуждены вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики.

Президент Турции также отметил, что работа по укреплению взаимодействия между деловыми кругами двух стран будет продолжена.

"Значение Среднего коридора, проходящего через Каспий и являющегося современным аналогом Шелкового пути, растет с каждым днем. Мы совместно с Казахстаном и другими партнерами продолжим стимулировать развитие этого коридора для продвижения грузоперевозок. На пространстве от Средиземного моря до Центральной Азии мы намерены вывести наши связи на новый уровень под лозунгом единства в языке, мыслях и делах. Мы считаем нашей общей ответственностью передачу будущим поколениям культурных ценностей тюркского мира, идей великих личностей, их трудов и духовного наследия", – заявил турецкий лидер.

Кроме того, президент Казахстана высказался о глобальном проекте первой леди Турции. Касым-Жомарт Токаев отметил, что первая леди Турции в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) инициировала важнейший проект Zero Waste и проводит масштабную работу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали важный документ – Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Казахстаном и Турцией.