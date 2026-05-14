#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
Политика

Эрдоган: Казахстан получил признание как крупнейшая экономика Центральной Азии

Турция намерена увеличить товарооборот с Казахстаном до $15 млрд, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 19:12 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Казахско-турецком бизнес-форуме заявил о том, что планирует "активизировать партнерство в агропромышленном комплексе и сельскохозяйственной сфере", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель, а также входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. В прошлом году наши аграрии собрали 27 млн тонн зерна. За последние пять лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в 1,8 раза. Наша страна занимает 32-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности. В 2025 году двусторонний товарооборот в сфере АПК увеличился на 25%, при этом имеется значительный потенциал для его дальнейшего наращивания. Например, компания Tiryaki Holding намерена построить в столице завод по глубокой переработке зерновых и бобовых культур. В планах İskefe – запуск предприятия по выпуску желатина. Компания Alarko Holding собирается возвести тепличный комплекс в Шымкенте. Считаю, что эти проекты призваны стимулировать рост отечественной перерабатывающей промышленности и нарастить экспортный потенциал. В число приоритетов входит внедрение современных сельскохозяйственных технологий и развитие ирригационных систем. Мы также намерены сотрудничать в сфере ветеринарной и фитосанитарной медицины. Со своей стороны заявляем о готовности экспортировать в Турцию мясную продукцию, соответствующую стандарту "халяль", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что первостепенное значение имеет развитие отечественной фармацевтической промышленности и медицинской инфраструктуры

"Такие крупные турецкие фармацевтические компании, как Abdi İbrahim и Nobel, открыли свои первые зарубежные предприятия на территории Казахстана. YDA Group возводит многопрофильные больницы в Туркестане и Петропавловске. Orzax Group участвует в строительстве завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области. Мы всецело поддерживаем все эти начинания. Казахстан заинтересован в углублении партнерства с турецким бизнесом и создании для них благоприятного инвестиционного климата. Уверен, что данные инициативы станут мощным стимулом для превращения Казахстана в ведущий фармацевтический и экспортный хаб региона", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в выступлении главы государства было уделено процессам тотальной цифровизации.

"Мы уделяем первостепенное внимание внедрению передовых технологий в различные отрасли экономики. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, запущены два мощных суперкомпьютера. В Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.aI. Мы приступили к реализации комплексных мер по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования. Два дня назад я подписал соответствующий указ. Сегодня перед нами стоят задачи адаптации системы образования к способностям каждого учащегося, защиты персональных данных, развития цифровой инфраструктуры и подготовки педагогов, владеющих современными технологиями. В фокусе особого внимания – развитие города Алатау. В соответствии с новой Конституцией городу был предоставлен юридический статус "территории ускоренного развития". Проект открывает большие возможности для развития криптоиндустрии, инноваций и технологического бизнеса. В последние годы значительно расширились контакты турецкого бизнеса с отечественными торговыми площадками. Например, Kaspi.kz приобрела контрольный пакет акций компании Hepsiburada. Freedom Holding создала цифровую экосистему в Турции и начала масштабировать свою брокерскую деятельность. Мы готовы к совместной реализации конкретных проектов с турецкими компаниями в сфере искусственного интеллекта, финтеха, кибербезопасности и онлайн-сервисов", – подчеркнул президент.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних экономических отношений, достигнутых благодаря вкладу казахских и турецких предпринимателей.

"В Турции с большим интересом следят за экономическими успехами Казахстана под дальновидным руководством президента Касым-Жомарта Токаева. В 2025 году валовой внутренний продукт страны вырос на 6,5%, приблизившись к 15 тыс. долларов на душу населения. Сегодня Казахстан получил признание как крупнейшая экономика Центральной Азии с внешнеторговым оборотом в 145 млрд долларов. Считаем, что в результате этого роста страна к 2025 году станет нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером в тюркском мире. Конечно, мы не планируем останавливаться на достигнутых показателях, наша цель – нарастить его до 15 млрд долларов", – сказал глава Турции.

Ранее Токаев предложил внедрить проект e-permit с Турцией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан и Турция усиливают партнерство в транспортной сфере
19:07, Сегодня
Президент Казахстана предложил внедрить проект e-permit с Турцией
Заявил о намерении обеспечить поставки в Сингапур сырья и природных ресурсов
14:43, 23 мая 2024
Токаев заявил о намерении обеспечить поставки в Сингапур сырья и природных ресурсов
Токаев, форум
11:09, 20 декабря 2025
Токаев принял участие в бизнес-форуме "Центральная Азия – Япония"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
18:52, Сегодня
"Тараз" обыграл "Туран" в центральном матче 6-го тура Первой лиги
Фото: НОК РК
18:43, Сегодня
Неожиданным исходом завершился матч казахстанца на турнире в Бордо
Фото: ATP
18:22, Сегодня
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Ломакин в полуфинале в Индии
18:02, Сегодня
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: