Эрдоган: Казахстан получил признание как крупнейшая экономика Центральной Азии

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Казахско-турецком бизнес-форуме заявил о том, что планирует "активизировать партнерство в агропромышленном комплексе и сельскохозяйственной сфере", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. "Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель, а также входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. В прошлом году наши аграрии собрали 27 млн тонн зерна. За последние пять лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в 1,8 раза. Наша страна занимает 32-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности. В 2025 году двусторонний товарооборот в сфере АПК увеличился на 25%, при этом имеется значительный потенциал для его дальнейшего наращивания. Например, компания Tiryaki Holding намерена построить в столице завод по глубокой переработке зерновых и бобовых культур. В планах İskefe – запуск предприятия по выпуску желатина. Компания Alarko Holding собирается возвести тепличный комплекс в Шымкенте. Считаю, что эти проекты призваны стимулировать рост отечественной перерабатывающей промышленности и нарастить экспортный потенциал. В число приоритетов входит внедрение современных сельскохозяйственных технологий и развитие ирригационных систем. Мы также намерены сотрудничать в сфере ветеринарной и фитосанитарной медицины. Со своей стороны заявляем о готовности экспортировать в Турцию мясную продукцию, соответствующую стандарту "халяль", – сказал глава государства. Президент подчеркнул, что первостепенное значение имеет развитие отечественной фармацевтической промышленности и медицинской инфраструктуры "Такие крупные турецкие фармацевтические компании, как Abdi İbrahim и Nobel, открыли свои первые зарубежные предприятия на территории Казахстана. YDA Group возводит многопрофильные больницы в Туркестане и Петропавловске. Orzax Group участвует в строительстве завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области. Мы всецело поддерживаем все эти начинания. Казахстан заинтересован в углублении партнерства с турецким бизнесом и создании для них благоприятного инвестиционного климата. Уверен, что данные инициативы станут мощным стимулом для превращения Казахстана в ведущий фармацевтический и экспортный хаб региона", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Отдельное внимание в выступлении главы государства было уделено процессам тотальной цифровизации. "Мы уделяем первостепенное внимание внедрению передовых технологий в различные отрасли экономики. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, запущены два мощных суперкомпьютера. В Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.aI. Мы приступили к реализации комплексных мер по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования. Два дня назад я подписал соответствующий указ. Сегодня перед нами стоят задачи адаптации системы образования к способностям каждого учащегося, защиты персональных данных, развития цифровой инфраструктуры и подготовки педагогов, владеющих современными технологиями. В фокусе особого внимания – развитие города Алатау. В соответствии с новой Конституцией городу был предоставлен юридический статус "территории ускоренного развития". Проект открывает большие возможности для развития криптоиндустрии, инноваций и технологического бизнеса. В последние годы значительно расширились контакты турецкого бизнеса с отечественными торговыми площадками. Например, Kaspi.kz приобрела контрольный пакет акций компании Hepsiburada. Freedom Holding создала цифровую экосистему в Турции и начала масштабировать свою брокерскую деятельность. Мы готовы к совместной реализации конкретных проектов с турецкими компаниями в сфере искусственного интеллекта, финтеха, кибербезопасности и онлайн-сервисов", – подчеркнул президент. Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних экономических отношений, достигнутых благодаря вкладу казахских и турецких предпринимателей. "В Турции с большим интересом следят за экономическими успехами Казахстана под дальновидным руководством президента Касым-Жомарта Токаева. В 2025 году валовой внутренний продукт страны вырос на 6,5%, приблизившись к 15 тыс. долларов на душу населения. Сегодня Казахстан получил признание как крупнейшая экономика Центральной Азии с внешнеторговым оборотом в 145 млрд долларов. Считаем, что в результате этого роста страна к 2025 году станет нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером в тюркском мире. Конечно, мы не планируем останавливаться на достигнутых показателях, наша цель – нарастить его до 15 млрд долларов", – сказал глава Турции. Ранее Токаев предложил внедрить проект e-permit с Турцией.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: