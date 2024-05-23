Токаев заявил о намерении обеспечить поставки в Сингапур сырья и природных ресурсов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Казахско-Сингапурском бизнес-форуме, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении он отметил, что Казахстан представляет собой страну с экономическими реформами в стиле Сингапура, с огромными неиспользованными возможностями и динамично развивающейся экономикой, передает Акорда.

"В нашей стране начаты масштабные реформы, направленные на развитие свободного рынка, стимулирование инноваций и переход к экономике, основанной на знаниях. Эти реформы соответствуют самым высоким международным стандартам, в том числе стандартам ОЭСР. Недавно я подписал важный указ, закладывающий основу для существенной либерализации национальной экономики", – сказал Токаев.

Для того, чтобы оставаться главным региональным центром притяжения инвестиций, Казахстан запускает новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь 150 млрд долларов ПИИ к 2029 году.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Сингапур, несмотря на географическую отдаленность, всегда были и остаются близкими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане

"Мы высоко ценим прочные отношения с Сингапуром, нашим ведущим партнером в Юго-Восточной Азии. В прошлом году объем двусторонней торговли составил 1,8 млрд долларов. Общий объем сингапурских инвестиций в Казахстан превысил 1,7 млрд долларов. Считаем, что в ближайшие годы эти показатели могут удвоиться. В этой связи для развития двустороннего партнерства крайне важна прочная правовая база. Мы ратифицировали межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, обеспечивающее высокий уровень защиты обоюдных инвестиций". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, с учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5 тыс. неразведанных месторождений может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала.

"Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане", – подчеркнул президент.

Отмечая растущий интерес к огромному потенциалу нашей страны в области возобновляемой энергии, глава государства призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии, передаче технологий и опыта.

"Сингапур славится своими передовыми установками по получению энергии путем сжигания отходов и инновационными технологиями управления отходами. Мы весьма заинтересованы в таких инновационных подходах к управлению отходами и намерены развивать сотрудничество в этой области", – сказал президент.

По его словам, на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие

Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН", – отметил казахстанский лидер.





В завершение форума в присутствии президента Касым-Жомарта Токаева и заместителя премьер-министра – координирующего министра по экономической политике Республики Сингапур Хенг Суи Кеата состоялась церемония подписания коммерческих документов:

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Казпочта" и SingPost; Декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC; Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы", PSA KZ Pte Ltd, KPMC Ltd и G-trans Service.

Кроме того, на полях бизнес-форума были подписаны следующие документы:

Инвестиционное соглашение по Фонду Forebright Life Science Technology между Forebright Capital Asia Private Limited, АО Qazaqstan Investment Corporation и BGI Hong Kong Tech Co., Limited; Соглашение между ТОО "Бирюк Алтын" и AlDigi Holdings Pte. Ltd.; Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Сингапурской производственной федерацией; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО Caspian Group и China Regional Development and Planing Institute Co., Limited; Меморандум о взаимопонимании между АО Caspian Group и KPMG Samjong Accounting Corp.; Соглашение о сотрудничестве между ТОО Mandarin building, ТОО Singapore International School Kazakhstan и Kinder World International Group; Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Nomadic Innovation Hub; Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и Clockster; Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и рекрутинговой платформой Snap hunt.

Ранее в Сингапуре Токаев рассказал о реформах в Казахстане, направленных на создание условий для инвесторов.