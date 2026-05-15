Конвенция о сохранении наследия и Цифровая платформа: с какими инициативами выступил Токаев

Фото: akorda.kz

Сохранение и изучение богатого наследия тюркской цивилизации – это не только вопрос возрождения исторической памяти, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

Это, как отметил президент, "важный фактор, отражающий нашу уникальную идентичность, единство и солидарность". "В этой связи призываю поддержать предложение о проработке проекта Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации. Данный документ станет правовой основой для защиты и популяризации историко-культурного наследия тюркских народов, а также будет способствовать расширению сферы деятельности ЮНЕСКО в этой области". Касым-Жомарт Токаев Также глава государства считает, что на основе искусственного интеллекта необходимо активизировать работу по созданию специальной Цифровой платформы, объединяющей материалы, касающиеся истории и культуры тюркских народов. "Этот проект должен быть выполнен в многоязычном формате. Тогда любой человек сможет в онлайн-режиме ознакомиться с богатым наследием тюркской цивилизации и изучить его. Казахстан готов предложить всесторонние цифровые решения по данным инициативам". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент Казахстана высказался о росте вооруженных конфликтов и нестабильности в мире.

