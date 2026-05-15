Конвенция о сохранении наследия и Цифровая платформа: с какими инициативами выступил Токаев
Сохранение и изучение богатого наследия тюркской цивилизации – это не только вопрос возрождения исторической памяти, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане, сообщает Zakon.kz.
Это, как отметил президент, "важный фактор, отражающий нашу уникальную идентичность, единство и солидарность".
"В этой связи призываю поддержать предложение о проработке проекта Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации. Данный документ станет правовой основой для защиты и популяризации историко-культурного наследия тюркских народов, а также будет способствовать расширению сферы деятельности ЮНЕСКО в этой области".Касым-Жомарт Токаев
Также глава государства считает, что на основе искусственного интеллекта необходимо активизировать работу по созданию специальной Цифровой платформы, объединяющей материалы, касающиеся истории и культуры тюркских народов.
"Этот проект должен быть выполнен в многоязычном формате. Тогда любой человек сможет в онлайн-режиме ознакомиться с богатым наследием тюркской цивилизации и изучить его. Казахстан готов предложить всесторонние цифровые решения по данным инициативам".Касым-Жомарт Токаев
