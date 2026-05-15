"Единство тюркских государств приобретает особое значение": Токаев сделал заявление о глобальной ситуации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане, высказался о росте вооруженных конфликтов и нестабильности в мире, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "мы живем в эпоху сложной и нестабильной геополитической ситуации".

"Наблюдается эскалация конкуренции на международном и региональном уровнях. Все чаще происходят вооруженные столкновения и войны. Мы все видим, какое дестабилизирующее влияние данные процессы оказывают на мировую экономику. Последствия ситуации на Ближнем Востоке начинают ощущать и страны соседнего региона". Касым-Жомарт Токаев

В этот период турбулентности, как отметил глава государства, "единство тюркских государств приобретает особое значение, поскольку нас объединяют многовековая общая история".

"Считаю, что в нынешних реалиях тюркским государствам необходимо активизировать экономическое и инвестиционное партнерство, консолидировать усилия ради общего прогресса". Касым-Жомарт Токаев

