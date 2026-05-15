В Туркестане президент Турции неожиданно остановил кортеж ради жителей города

Сегодня, 15 мая 2026 года, в Туркестане проходил неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Пресс-служба акимата области опубликовала интересный эпизод с участием президента Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

В кадре видно, как Эрдоган останавливает свой кортеж, чтобы поприветствовать людей, встречавших его у дороги.

Президент не вышел из машины, но пообщался с жителями Туркестана, сфотографировался с ними и продемонстрировал искреннее внимание и уважение к горожанам.

Днем ранее, 14 мая 2026 года, в Астане Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали важный документ – Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Казахстаном и Турцией.