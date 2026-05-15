Политика

В Туркестане раскрыли уникальные реликвии XIV-XIX веков для лидеров ОТГ

лидеры ОТГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 19:31
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомились с духовными реликвиями мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Zakon.kz.

Известно, что главам государств была представлена выставка редких артефактов XIV-XV веков, связанных с жизнью выдающегося мыслителя и историей мавзолея. В число ценных экспонатов вошла уникальная деревянная дверь усыпальницы, сохранившаяся с XIV века. Дверь украшена костью, пластинами и позолоченными надписями, а также орнаментирована арабскими текстами в стилях куфи и сульс.

Высоким гостям также показали бронзовые светильники, изготовленные по заказу Эмира Тимура, подвесные бронзовые кандили XV века и двухрожковые светильники, украшенные изображениями драконов.

Особенный архитектурный элемент экспозиции – древняя кубба (медное навершие), располагавшееся на самой вершине купола мавзолея.

Один из ценнейших экспонатов – датируемое XVIII-XIX веками покрывало (қабіржапқыш), которое было постелено на поверхность надгробного камня Ходжи Ахмеда Яссауи. Его уникальный орнамент сочетает религиозную символику, геометрическую композицию и каллиграфию. В исламской культуре Центральной Азии такие покрывала считались символом особого духовного уважения.

Редкие книги, тайказан и рукописный Коран: чем удивил мавзолей Яссауи лидеров ОТГ

Ранее во время выступления на неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации.

