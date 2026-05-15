#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.17
547.47
6.42
Политика

Лидеры стран ОТГ дали старт созданию масштабного культурно-научного комплекса в Туркестане

президенты, Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 19:57 Фото: akorda.kz
Сегодня, 15 мая 2026 года, главы стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ), заложив капсулу, дали старт строительству нового объекта, сообщает Zakon.kz.

Главная идея центра – представить тюркские народы как создателей великой цивилизации с уникальным местом в мировой истории, глубокой философией и многовековыми традициями государственности.

Особое внимание в Центре будет уделено научным исследованиям, систематизации общего исторического наследия, развитию культурного туризма и международного сотрудничества.

Архитектурное решение будет наполнено глубоким символизмом. В пространстве комплекса планируется отразить такие ключевые понятия тюркского мировоззрения, как Тенгри, Эргенекон, Көкбөрі, Жерұйық, Великая степь и Древо жизни.

В содержательном плане экспозиция включает различные тематические зоны.

В работе Центра планируется широко использовать передовые технологии. Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR), голография, искусственный интеллект, а также иммерсивные системы звука и света позволят посетителям почувствовать себя участниками исторических событий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 19:57
В Туркестане раскрыли уникальные реликвии XIV-XIX веков для лидеров ОТГ

Во время выступления на неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Туркестан, город Туркестан
17:31, Сегодня
Центр тюркской цивилизации будет создан в Туркестане
Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств
16:00, 19 сентября 2024
Секретари совбезов Организации тюркских государств собрались в Туркестане
Казахстанский институт общественного развития», эксперт-международник
19:32, Сегодня
Саммит ОТГ в Туркестане: тюркские страны делают ставку на ИИ и цифровое будущее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ktf.kz
20:07, Сегодня
Казахстан уступил Китаю в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Фото: WTA
19:35, Сегодня
Обидчица Рыбакиной Свитолина поделилась ожиданиями от финала "тысячника" в Риме
Фото: UFC
19:12, Сегодня
Шон О'Мэлли жёстко раскритиковал форму для турнира UFC в Белом доме
Фото: НОК РК
18:59, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Италии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: