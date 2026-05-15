Лидеры стран ОТГ дали старт созданию масштабного культурно-научного комплекса в Туркестане
Главная идея центра – представить тюркские народы как создателей великой цивилизации с уникальным местом в мировой истории, глубокой философией и многовековыми традициями государственности.
Особое внимание в Центре будет уделено научным исследованиям, систематизации общего исторического наследия, развитию культурного туризма и международного сотрудничества.
Архитектурное решение будет наполнено глубоким символизмом. В пространстве комплекса планируется отразить такие ключевые понятия тюркского мировоззрения, как Тенгри, Эргенекон, Көкбөрі, Жерұйық, Великая степь и Древо жизни.
В содержательном плане экспозиция включает различные тематические зоны.
В работе Центра планируется широко использовать передовые технологии. Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR), голография, искусственный интеллект, а также иммерсивные системы звука и света позволят посетителям почувствовать себя участниками исторических событий.
Во время выступления на неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации.