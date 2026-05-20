Совместное заявление и 10 документов: о чем договорились Токаев и Руто

По итогам переговоров президентов Казахстана и Кении официальные делегации обменялись и подписали 10 документов, а лидеры двух стран приняли совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и президент Кении Уильям Руто приняли совместное заявление".

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерством информации, коммуникаций и цифровой экономики Республики Кения о сотрудничестве в сфере ICT и электронного правительства;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Министерством дорог и транспорта Республики Кения;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта РК и Министерством туризма и дикой природы Республики Кения;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Государственной горно-рудной корпорацией (NAMICO);

5. Меморандум о взаимопонимании в области дистанционного зондирования земли, разработки космических систем и применения космических технологий между АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" и Кенийским космическим агентством;

6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Международным финансовым центром Найроби.

Также в ходе государственного визита президента Кении были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте РК и Академией дипломатической службы Республики Кения;

2. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая Палата Казахстана" и Национальной торгово-промышленной палатой Кении;

3. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "Kazakh Invest" и Kenya Investment Authority;

4. Меморандум о взаимопонимании между АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" и Агентством по продвижению экспорта и брендингу Республики Кения.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кении Уильяму Руто орден "Достық" I степени.