#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Политика

Совместное заявление и 10 документов: о чем договорились Токаев и Руто

президент Кении Уильям Руто, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 15:22 Фото: akorda.kz
По итогам переговоров президентов Казахстана и Кении официальные делегации обменялись и подписали 10 документов, а лидеры двух стран приняли совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и президент Кении Уильям Руто приняли совместное заявление".

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерством информации, коммуникаций и цифровой экономики Республики Кения о сотрудничестве в сфере ICT и электронного правительства;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Министерством дорог и транспорта Республики Кения;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта РК и Министерством туризма и дикой природы Республики Кения;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Государственной горно-рудной корпорацией (NAMICO);

5. Меморандум о взаимопонимании в области дистанционного зондирования земли, разработки космических систем и применения космических технологий между АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" и Кенийским космическим агентством;

6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Международным финансовым центром Найроби.

обмен документами между Казахстаном и Кенией, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 15:22

Фото: akorda.kz

Также в ходе государственного визита президента Кении были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте РК и Академией дипломатической службы Республики Кения;

2. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая Палата Казахстана" и Национальной торгово-промышленной палатой Кении;

3. Меморандум о взаимопонимании между АО "НК "Kazakh Invest" и Kenya Investment Authority;

4. Меморандум о взаимопонимании между АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" и Агентством по продвижению экспорта и брендингу Республики Кения.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кении Уильяму Руто орден "Достық" I степени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
президент Сербии Александр Вучич, президент РК Касым-Жомарт Токаев
15:56, 27 февраля 2026
Совместное заявление приняли президенты Казахстана и Сербии
Совместное заявление: о чем договорились президенты Казахстана и Кореи
19:10, 13 июня 2024
Совместное заявление: о чем договорились президенты Казахстана и Кореи
Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Того
15:05, 28 ноября 2023
Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Того
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист США неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
15:30, Сегодня
Лучший теннисист США Шелтон неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
Откуда платят Томасову
15:01, Сегодня
Саян Хамитжанов "закрывает" зарплату лидеру "Астаны" Марину Томасову
Нариман Курбанов
14:44, Сегодня
Стал известен следующий турнир призёра Олимпиады из Казахстана Наримана Курбанова
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
14:24, Сегодня
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: