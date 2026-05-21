#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Политика

Национальную премию "Асыл мұра" учредят в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 14:16 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на церемонии награждения работников культуры и искусства заявил, что особое внимание следует уделить развитию традиционного искусства, особенно поэзии жырау, терме и кюя, сообщает Zakon.kz. 

По его словам, важно поддерживать людей искусства, которые обогащают подобными бесценными сокровищами нашу богатую культуру.

"В этой связи я принял решение учредить национальную премию "Асыл мұра". Эта премия будет способствовать всестороннему содействию мастеров традиционного искусства, продвижению их творчества и повышению престижа национального искусства. Данная высокая награда по представлению профильного министерства будет присуждаться указом главы государства талантливым деятелям культуры и искусства".Касым-Жомарт Токаев

Далее в выступлении было отмечено, что государство всегда будет уделять самое пристальное внимание сфере культуры и искусства, как неотъемлемой части общественной жизни.

"Культура нашей страны достойно представлена на глобальном уровне. Наши известные, признанные и любимые народом музыканты, певцы, актеры, художники, мастера танцевального искусства, представители креативной индустрии по достоинству стали наглядным символом новой казахской культурной волны. Образцом современной культурной дипломатии признан международный музыкальный конкурс Silk Way Star, ставший одним из самых узнаваемых и популярных медиапроектов нашей страны за рубежом. Казахстан заметно усилил взаимодействие с международными организациями, активно реализует масштабные культурно-просветительские проекты и выступает с научными инициативами".Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, это правильное, нужное направление работы по популяризации многообразной казахской культуры.

"Символично, что наша встреча проходит накануне важной даты: 22 мая 1992 года Казахстан стал полноправным членом авторитетной международной организации ЮНЕСКО. Кстати, хотел бы сообщить вам, что ваш президент ровно 34 года назад, а именно в этот день, в ранге заместителя министра посетил штаб-квартиру этой организации в Париже и подписал документ об этом историческом событии с тогдашним Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором. За эти годы в реестры ЮНЕСКО вошло около двух десятков объектов материального и нематериального наследия нашей страны, в том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. Этот список в дальнейшем будет расширяться. Во всяком случае такая задача стоит перед Национальной комиссией ЮНЕСКО и профильными министерствами", – подчеркнул президент.

Кроме того, Токаев на церемонии рассказал о реализуемых государством инициативах по популяризации культуры чтения среди казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев на награждении
14:25, Сегодня
Токаев рассказал о новых инициативах в образовании и культуре
Токаев наградил работников культуры
16:01, 21 мая 2024
Токаев наградил работников культуры
Президент высказался о таланте Димаша
16:17, 21 мая 2024
Президент высказался о таланте Димаша
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алишер Ергали
16:01, Сегодня
Стало известно, где экс-"вольник" Алишер Ергали дебютирует за Казахстан как "классик"
Маккензи Дёрн
15:52, Сегодня
Красавица из UFC Дёрн проведёт первую защиту титула в карде, где может выступить Махачев
Казахстан обыграл Гонконг в Кубке Дэвиса
15:37, Сегодня
Казахстанцы обыграли Гонконг в Шымкенте и претендуют на путевку в финал Juniors Davis Cup
Сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе отбора чемпионата Европы
15:21, Сегодня
Молодёжная сборная Казахстана узнала соперников по квалификации чемпионата Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: