Токаев рассказал о новых инициативах в образовании и культуре

Сегодня, 21 мая 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на церемонии награждения работников культуры и искусства рассказал о реализуемых государством инициативах по популяризации культуры чтения среди казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уверен, что приобщение к чтению является фундаментальным условием для построения цивилизованного общества и формирования прогрессивной нации.

"Поэтому мы должны широко популяризировать культуру чтения среди наших граждан, особенно молодежи. На прошлой неделе я подписал специальный указ о мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации. Главная цель этого важного документа – повышение качества нации, то есть развитие человеческого капитала и укрепление интеллектуального и культурного потенциала общества". Касым-Жомарт Токаев

Токаев уточнил, что поручит правительству реализовать ряд конкретных мер в данных сферах, в том числе обеспечить законодательную поддержку библиотечного и книгоиздательского дела. Кроме того, будет утверждена концепция "Читающая нация" и реализован республиканский проект "10 читателей года", а также запущена Национальная цифровая библиотечная платформа с единым доступом.

"Намечено осуществление и других важных инициатив. Уверен, что работники культуры, прежде всего, библиотекари и издатели, примут самое активное участие в этой важной работе. Кроме того, я недавно подписал указ о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования страны. Считаю это очень актуальным и своевременным шагом. Современный мир задает очень высокий темп развития технологий. Поэтому, если бы мы не приняли это важное решение сейчас, наше подрастающее поколение могло бы остаться на обочине прогресса. А это представляло бы угрозу будущему нашего государства. Мы, разумеется, этого не допустим". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул глава РК, сегодня "мы вместе строим Справедливый, Чистый, Культурный, Передовой, в конечном счете Прогрессивный Казахстан".

"Мы хорошо осознаем, что это очень ответственная и сложная задача. Не зря в народе говорят, что "Әрекет түбі – берекет" ("Труд – основа изобилия"). Поэтому если мы хотим стать передовой и развитой страной, прежде всего, важно формировать новую культуру в обществе. Нам нужно прививать молодому поколению такие ценные качества, как трудолюбие, пытливость ума, созидание, милосердие и патриотизм. Эти принципы должны подтверждаться каждодневной усердной работой и реальными делами. Очевидно, что принцип "Закон и Порядок" прочно укоренится только в обществе с высокой культурой. Это непреложная истина. Вы вносите значительный вклад в это важное дело, и я искренне верю в вашу поддержку и в будущем", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.