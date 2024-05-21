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Президент высказался о таланте Димаша

Президент высказался о таланте Димаша, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:17 Фото: akorda.kz
Принимая участие в церемонии награждения работников культуры и искусства, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о таланте известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что сегодня наша молодежь восхищает весь мир своим талантом. Граждане разных стран, впечатленные непревзойденным искусством Димаша, поют гимн Казахстана и поднимают наш небесно-голубой флаг.

"Искусство – это средство воспитания. На заседании Национального курултая я говорил о пяти социальных пороках, которые угрожают будущему нации. Деятели культуры вносят большой вклад в искоренение этих негативных явлений. Появляются новые произведения, раскрывающие вред лудомании и наркомании. Это очень полезное начинание", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа. Он также выразил уверенность в том, что они примут активное участие в приобщении молодого поколения к творчеству, инновациям, укреплению единства и трудолюбию.

"Мы являемся свидетелями того, как вы своим упорным трудом подтверждаете верность культуре и искусству. Самая ценная награда для человека искусства – это признание народа. Я принял решение наградить группу граждан, вносящих значительный вклад в развитие нашей культуры. В этом году свой юбилей отмечают семь ведущих коллективов страны, занимающих особое место в сфере культуры. Поэтому сегодня я решил вручить высокие государственные награды работникам этих учреждений", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент заявил, что трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус.

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