Политика

Адиль Кусманов назначен заместителем главы АСПиР

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
Назначен новый заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана. Им стал Адиль Кусманов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая 2026 года, из официального заявления, опубликованного в Telegram-канале Акорды.

"Распоряжением главы государства Кусманов Адиль Миратович назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", – говорится в публикации.

Ранее эту должность занимал Сырымбет Каскеев.

Адиль Кусманов родился 25 января 1994 года в ВКО. В 2017 году окончил АОО "Назарбаев Университет", затем Оксфордский Университет по программе "Болашак".

Трудовой стаж начинал с ведущего эксперта Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК.

С 2020 по 2023 год был консультантом, заместителем руководителя, руководителем экспертно-аналитической группы Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при президенте РК.

 В 2023-2024 годах – заместитель председателя правления АО "Институт экономических исследований" Министерства национальной экономики РК.

С ноября 2024 года являлся председателем правления АО "Центр международных программ" Министерства науки и высшего образования РК.

