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Токаев назначил Сырымбета Каскеева на новую должность

Токаев назначил замглаву Агентства по стратегическому планированию, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:28 Фото: gov.kz
21 мая 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Сырымбет Каскеев, сообщает Zakon.kz.

Информация о назначении опубликована на официальной странице Акорды.

"Распоряжением главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана", – говорится в сообщении.

Сырымбет Каскеев в 2014 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности "прикладная математика и информатика".

В различные годы проходил курсы повышения квалификации Международного валютного фонда по финансовому программированию и политике, фискальному анализу и прогнозированию.

В период с 2014 по 2016 год последовательно занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований".

С 2016 по 2017 год работал в АО "Банк развития Казахстана" на должности главного менеджера Департамента стратегии и планирования. С 2017 по 2020 год занимал позицию главного менеджера Департамента анализа и исследований АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", с 2020 по 2022 год занимал должность руководителя проекта Департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С апреля 2022 года являлся директором Департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

20 мая 2024 года распоряжением Касым-Жомарта Токаева Ерулан Жамаубаев был назначен советником президента.

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