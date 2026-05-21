События

Президент Казахстана освободил от должности Сырымбета Каскеева

Сырымбет Каскеев, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:42 Фото: gov.kz
Сырымбет Каскеев освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ сегодня, 21 мая 2026 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Сырымбет Каскеев родился в 1992 году в Кызылорде. В 2014 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "прикладная математика и информатика".

В период с 2014 по 2016 год последовательно занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований".

С 2016 по 2017 год работал в АО "Банк развития Казахстана" на должности главного менеджера Департамента стратегии и планирования.

С 2017 по 2020 год занимал позицию главного менеджера Департамента анализа и исследований АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С 2020 по 2022 год трудился в качестве руководителя проекта Департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С 2022 по 2024 год был директором Департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Должность зампредседателя АСПиР РК Сырымбет Каскеев занимал с мая 2024 года.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Другим распоряжением президента Адиль Кусманов назначен новым заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

