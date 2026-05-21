#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Экономика и бизнес

Будут нести уголовную и экономическую ответственность: Бозумбаев об архитекторах Алатау

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 16:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года рассказал, как будет строиться новый город Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев отметил, что в мире есть два метода контроля строительства в сейсмической зоне. Первый – нормативный, как в Казахстане.

"В правилах прописывается, какую марку бетона, арматуры нужно использовать и так далее. Второе – это результативный подход. Это США, Канада, Китай, Япония, Корея и так далее. Заказчик дает проектировщику требования по сейсмостойкости, шумоизоляции, огнестойкости и несущей способности. И разными методами конструктор доводит, чтобы это здание было сейсмоустойчивым при 9-10 баллов, то есть не вменяешь ему, что стена должна быть такой толщины или какие-то другие физические параметры, а он работает с новыми материалами, с новыми подходами", – сказал зампремьера.

В ходе строительства Алатау, по его словам, будет внедрена гибридная модель. Например, при строительстве объектов частным инвестором будет использоваться второй вариант, то есть им дадут возможность применять стандарты Китая, Японии, США, Европы.

"Больницы, школы, детские сады и так далее будут строиться в соответствии с нашими стандартами. Все, что за государственный счет будет строиться, мы будем с учетом наших методик строить. За это не переживайте", – добавил Бозумбаев.

С внедрением гибридной модели, по его словам, будет пересмотрена и ответственность.

"Мы делаем персональную ответственность проектировщика. Каждый архитектор, конструктор и инженер будет отвечать за принятые ими решения. Если завтра это приведет к беде или к гибели, увечьям, они будут отвечать вплоть до уголовной ответственности. И второе, обязательно страхование профессиональной деятельности. Эти люди должны нести и финансовую ответственность. Риски все должны покрываться страхованием их ответственности. Это в мире уже есть такие инструменты", – резюмировал заместитель премьер-министра.

Ранее Канат Бозумбаев высказался о сроках запуска аэротакси в новом городе Алатау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика
16:44, Сегодня
Строительство нового города Алатау: не останется ли Алматы без электричества
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли
13:19, Сегодня
Бозумбаев рассказал, как будут выдавать землю в новом городе Алатау
Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, станции метро, станция метро
13:47, Сегодня
Могут ли метро Алматы продлить до Алатау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Иртышу&quot; посетили новый газон в Павлодаре
17:27, Сегодня
Новый газон для Центрального стадиона в Павлодаре был куплен во Франции
Завоевавший &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии таеквондист Енсегенов назвал свою следующую цель
17:09, Сегодня
Завоевавший "бронзу" чемпионата Азии таеквондист Енсегенов назвал свою следующую цель
Хабиб Нурмагомедов
16:51, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов опроверг слова президента UFC о завершении карьеры из-за денег
Жамиля Бакбергенова
16:34, Сегодня
Женская сборная Казахстана по борьбе выступит на элитном турнире в Монголии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: