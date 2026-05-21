Будут нести уголовную и экономическую ответственность: Бозумбаев об архитекторах Алатау

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года рассказал, как будет строиться новый город Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев отметил, что в мире есть два метода контроля строительства в сейсмической зоне. Первый – нормативный, как в Казахстане.

"В правилах прописывается, какую марку бетона, арматуры нужно использовать и так далее. Второе – это результативный подход. Это США, Канада, Китай, Япония, Корея и так далее. Заказчик дает проектировщику требования по сейсмостойкости, шумоизоляции, огнестойкости и несущей способности. И разными методами конструктор доводит, чтобы это здание было сейсмоустойчивым при 9-10 баллов, то есть не вменяешь ему, что стена должна быть такой толщины или какие-то другие физические параметры, а он работает с новыми материалами, с новыми подходами", – сказал зампремьера.

В ходе строительства Алатау, по его словам, будет внедрена гибридная модель. Например, при строительстве объектов частным инвестором будет использоваться второй вариант, то есть им дадут возможность применять стандарты Китая, Японии, США, Европы.

"Больницы, школы, детские сады и так далее будут строиться в соответствии с нашими стандартами. Все, что за государственный счет будет строиться, мы будем с учетом наших методик строить. За это не переживайте", – добавил Бозумбаев.

С внедрением гибридной модели, по его словам, будет пересмотрена и ответственность.

"Мы делаем персональную ответственность проектировщика. Каждый архитектор, конструктор и инженер будет отвечать за принятые ими решения. Если завтра это приведет к беде или к гибели, увечьям, они будут отвечать вплоть до уголовной ответственности. И второе, обязательно страхование профессиональной деятельности. Эти люди должны нести и финансовую ответственность. Риски все должны покрываться страхованием их ответственности. Это в мире уже есть такие инструменты", – резюмировал заместитель премьер-министра.

