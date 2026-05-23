Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину после взрыва на шахте в Китае
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси Китайской Народной Республики.
Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее сообщалось, что взрыв газа на угольной шахте Люшэньюй в провинции Шаньси на севере Китая привел к гибели не менее 90 человек. Авария произошла поздно вечером в пятницу, когда под землей находились 247 рабочих.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript