Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину после взрыва на шахте в Китае

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси Китайской Народной Республики.

​Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что взрыв газа на угольной шахте Люшэньюй в провинции Шаньси на севере Китая привел к гибели не менее 90 человек. Авария произошла поздно вечером в пятницу, когда под землей находились 247 рабочих.