В Китае при взрыве газа в шахте погибли десятки горняков
Спасатели продолжают работы на месте. В операции задействованы 755 сотрудников экстренных и медицинских служб. Причины взрыва расследуют региональные власти, пишет The Guardian со ссылкой на китайские СМИ.
Шахта принадлежит компании Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, связанной с угольным холдингом Shanxi Tongzhou Coal Coking Group. После аварии задержаны руководители предприятия.
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил максимально ускорить спасательные работы, оказать помощь пострадавшим и установить виновных. Премьер Ли Цян потребовал оперативного обнародования информации и усиления ответственности.
Шаньси остается одним из ключевых угольных регионов Китая, где подобные аварии в прошлом происходили регулярно. Несмотря на ужесточение правил безопасности с начала 2000-х, горнодобывающая отрасль продолжает оставаться одной из самых рискованных.
Это самая смертоносная авария на китайских шахтах как минимум с 2009 года, когда в результате взрыва в провинции Хэйлунцзян погибли 108 человек.
В середине мая рабочий погиб после падения с высоты на шахте в ВКО.