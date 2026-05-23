Мир

В Китае при взрыве газа в шахте погибли десятки горняков

шахта, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 14:24 Фото: magnific
22 мая 2026 года взрыв газа на угольной шахте Люшэньюй в провинции Шаньси на севере Китая привел к гибели не менее 90 человек. Авария произошла поздно вечером в пятницу, когда под землей находились 247 рабочих, сообщает Zakon.kz.

Спасатели продолжают работы на месте. В операции задействованы 755 сотрудников экстренных и медицинских служб. Причины взрыва расследуют региональные власти, пишет The Guardian со ссылкой на китайские СМИ.

Шахта принадлежит компании Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, связанной с угольным холдингом Shanxi Tongzhou Coal Coking Group. После аварии задержаны руководители предприятия.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил максимально ускорить спасательные работы, оказать помощь пострадавшим и установить виновных. Премьер Ли Цян потребовал оперативного обнародования информации и усиления ответственности.

Шаньси остается одним из ключевых угольных регионов Китая, где подобные аварии в прошлом происходили регулярно. Несмотря на ужесточение правил безопасности с начала 2000-х, горнодобывающая отрасль продолжает оставаться одной из самых рискованных.

Это самая смертоносная авария на китайских шахтах как минимум с 2009 года, когда в результате взрыва в провинции Хэйлунцзян погибли 108 человек.

В середине мая рабочий погиб после падения с высоты на шахте в ВКО.

Мухит Турсынали
