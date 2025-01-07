Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента:

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая".

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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Землетрясение недалеко от города Шигадзе было зафиксировано 7 января 2025 года в 9:05 по местному времени (6:05 по времени Астаны). Со слов очевидцев, сильные толчки ощущались в Бихаре, Ассаме и Западной Бенгалии. Жители в панике выбегали из домов. В результате землетрясения погибли не менее 32 человек, еще 38 пострадали. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8 балла.