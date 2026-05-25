Политика

Токаев направил поздравительную телеграмму королю Иордании

Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иордании с 80-летием независимости страны, передает Zakon.kz.

Об этом 25 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. По их данным, глава государства отметил, что взаимные визиты, состоявшиеся в прошлом году, а также переговоры на высшем уровне придали мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

"Президент Казахстана выразил уверенность в том, что партнерство, основанное на традиционной дружбе и взаимном уважении, будет и впредь динамично развиваться на благо народов двух государств", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Иордании – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Токаев заслушал отчет акима Астаны.

Канат Болысбек
