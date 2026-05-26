Президент Казахстана поздравил Михаила Кавелашвили и народ Грузии с национальным праздником

Сегодня, 26 мая 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Михаила Кавелашвили и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости".

Отмечается, что в своем поздравлении президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему укреплению казахско-грузинских отношений, основанных на узах дружбы и взаимной поддержки.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Михаилу Кавелашвили успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Грузии – благополучия и процветания", – заключили в пресс-службе президента РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял одного из ключевых политиков Китая – председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Глава государства наградил его орденом "Достық" I степени за вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.