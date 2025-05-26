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Политика

Токаев поздравил президента Грузии с Днем независимости

Казахстан, Грузия, поздравление, политика, телеграмма, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 13:30 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 26 мая 2025 года, направил поздравительную телеграмму президенту Михаилу Кавелашвили по случаю Дня независимости Грузии, сообщает Zakon.kz.

В своем послании глава государства отметил значимые достижения Грузии в укреплении демократических институтов, модернизации экономики и повышении уровня благосостояния граждан.

Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Михаилу Кавелашвили всяческих успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Грузии – дальнейшего прогресса и процветания.

Ранее Токаев вручил государственному и общественному деятелю Равилю Чердабаеву орден "Отан", заслуженному деятелю Казахстана Серику Токпанову – орден "Барыс" I степени. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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